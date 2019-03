La Voz Azteca: Conductora arremete contra usuarios y envía contundente mensaje

Tras el nuevo programa "La Voz" en la empresa TV Azteca, diversos usuarios han enviado cientos de mensajes por cómo lucen los nuevos coaches y sobre todo criticando a la conductora Jimena Pérez "La Choco".

Ante los fuertes comentarios de los usuarios, la conductora de "La Voz Azteca" compartió un contundente mensaje en las redes sociales por las críticas que ha recibido de los internautas por el nuevo programa de talento que estaba anteriormente en Televisa.

Cabe mencionar que "La Voz" tenía un concepto diferente en Televisa llamándose "La Voz México", teniendo como conductoras a Jacky Bracamontes y Lele Pons, artistas reconocidos como Maluma, Carlos Rivera, Yuri, la fallecida cantante Jenny Rivera entre otros famosos cantantes.

Ante el nuevo programa, diversos usuarios han enviado cientos de mensajes sobre la participación de Jimena Pérez "La Choco".

"Me aburre te falta algo no me gustas", " Porque no parecías ni: reportera, ni presentadora... menos conductora. El pelo así, ya aburrió ponte extensiones, no sé algo que te distinga", "Como se les ocurre poner a esta mujer sin voz". Fueron algunos mensajes de los usuarios.