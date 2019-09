Usuarios se BURLAN del estreno de "La Usurpadora"

Por fin la nueva versión de "La Usurpadora" se estrenó el pasado lunes por el Canal de las Estrellas, Televisa; el primer capítulo de la historia ha sido duramente criticado en las redes sociales, algunos usuarios han revelado que el personaje protagónico interpretado por Sandra Echeverría los ha dejado cautivados.

La actriz a través de sus redes sociales había estado compartiendo algunas fotografías y adelantos de la nueva serie, a pesar de las burlas que ha recibido de algunas personas, pues han mencionado que prefieren la versión original que fue protagonizada por Gaby Spanic, la famosa ha estado emocionada de presentar su trabajo al personificar a dos mujeres.

Cabe mencionar que Televisa volverá a mostrar en la pantalla chica algunas telenovelas, pero adaptadas a una serie y con capítulos cortos, tal y como lo dieron a confirmar cuando iniciaron las grabaciones de "La Usurpadora".

La Usurpadora: Usuarios enloquecen con el estreno de la nueva serie de Televisa

"#LaUsurpadora Que ganas de que vean lo que filmamos por tantos meses y con tanta dedicación y amor. ¡Ojalá que lo disfruten tanto como nosotros!.

El esperado estreno de la serie "La Usurpadora" causó revuelo en las redes sociales, debido a que los usuarios de tanto de México y de otros lugares pudieron disfrutar el primer capítulo de la historia, incluso algunos han estado muy ansiosos por ver los siguientes.

La Usurpadora: Usuarios enloquecen con el estreno de la nueva serie de Televisa

"Ya me vi dos capítulos seguidos. Imposible no ver el segundo después del final electrizante del primero", "Me encantó, muy buena actriz y excelente pareja con Andrés Palacios", "Interesante ya hacía falta algo así de novela en Televisa".

Fueron algunos mensajes que enviaron los internautas tras ver el primer capítulo de la nueva serie de "La Usurpadora" que se transmite a las 9:30 de la noche por el Canal de las Estrellas.

