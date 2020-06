La Tiktoker Charli D’Amelio ¿formará parte de la temporada de Outer Banks?

El programa para adolescentes de Netflix, Outer Banks, demostró ser muy popular, tanto es así que muchos esperan que se renueve para una nueva temporada, pero ahora han comenzado a circular rumores sobre que la estrella de Tik Tok ,Charli D’Amelio, podría ingresar en la que sería la segunda temporada.

Por su parte, los creadores dijeron en una entrevista que siempre lo vieron como un programa de cuatro temporadas, por lo que una segunda temporada de Outer Banks definitivamente podría estar en camino.

A mediados de mayo Charli D’Amelio denunció el bullying que se puede sufrir a través del internet.

Qué es Outer Banks donde participaría Charli D’Amelio

Outer Banks es un drama adolescente estadounidense que se estrenó en Netflix en abril de 2020, el cual sigue a un grupo de adolescentes en los “Bancos Exteriores” de Carolina del Norte los cuales están decididos a averiguar qué le sucedió al padre desaparecido del cabecilla del grupo.

Actualmente el elenco principal está formado por Madison Bailey, Madelyn Cline, Chase Stokes, Jonathan Daviss y Rudy Pankow, pero ¿realmente Charli D’Amelio estaría en la serie?.

Todo este tema comenzó durante el último día, circulan rumores en Internet de que Charli D’Amelio estará en la temporada 2 de Outer Banks, pero la estrella que saltó a la fama junto a su hermana Dixie D'Amelio en TikTok y que tiene más de 60 millones de seguidores en la aplicación aún no ha confirmado de que esté en la próxima temporada de la serie de Netflix.

Pero no todo es color de rosa, ya que muchos fanaticos de Twitter no están contentos con la noticia de que Charli podría estar en el elenco de Outer Banks, incluso uno dijo: "Por favor, dígame que el rumor sobre charli y addi en los bancos externos es falso, los amo pero no gracias".

Te puede interesar: Addison Rae se DISCULPA por comentarios en contra de Charli D´Amelio

Alguien más ha hecho una petición en change.org llamada "Prevención de Charli D’Amelio en Outer Banks Season 2" y lo más sorprendente es que ya tiene casi 2 mil firmas acumuladas.