"La Tigresa" le jaloneó el cabello a Carmen Salinas por esta razón

Las actrices tuvieron un malentendido que terminó en los golpes.

Poncho de Nigris causó furor en redes sociales al revelar detalles de su relación con Irma Serrano “La Tigresa” durante una plática que tuvo con el comediante Óscar Burgos para su canal de YouTube. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que también confesó que la actriz le contó del día que se peleó a golpes con Carmen Salinas.

De acuerdo a las declaraciones del influencer regiomontano, la hoy fallecida actriz fue a una fiesta celebrada en casa de “La Tigresa”. Una vez ahí, ella hizo un comentario que no fue del agrado de Irma, quien reaccionó de forma violenta y terminó corriéndola de su casa.

La enemistad quedó en el pasado y quedó demostrado con el mensaje que compartió "La Tigresa" en Instagram antes de su fallecimiento.

“Carmelita Salinas, que una vez la arrastró, se agarraron a p*t*z*s y la arrastró, se la sacó arrastrando a los pelos”, dijo Poncho de Nigris.

Aunque no dio muchos detalles al respecto, se cree que este incidente ocurrió en el pasado y que su enemistad quedó superada, pues ella dedicó un amoroso mensaje en redes sociales cuando se enteró que Carmelita Salinas había sido hospitalizada de emergencia.

Otras vivencias de "La Tigresa"

Poncho de Nigris aprovechó la ocasión para compartir las historias que Irma Serrano le contó durante el tiempo que estuvieron juntos, mismas que él cataloga como “cosas bien ching*nas” y otras muy fuertes que por obvias razones no se atrevería a decir en público.

“Imagínate las p*nch*s fiestas y las pachangas, me contaba cosas bien ch*ng*n*s… Me contó lo del 68, pero no lo puedo decir aquí, de lo que se enteró ella, eran pláticas muy tensas”, declaró el esposo de Marcela Mistral en su video de YouTube, el cual ya es viral.

Te puede interesar: Carmen Salinas y el día que le mentó la madr* a sus haters

¿Qué le pasó a Carmen Salinas?

El lamentable fallecimiento de la actriz causó gran tristeza en el mundo del espectáculo mexicano.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia tras haber sufrido un derrame cerebral a causa de la hipertensión que padecía y que la mantuvo en coma por más de un mes. Tristemente, la actriz fue declarada muerta el 9 de diciembre a la edad de 82 años.

Fotografías: Redes Sociales