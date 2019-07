La Sirenita: la verdadera razón del odio a Halle Bailey.

La Sirenita es una obra creada en 1837 por el escritor Danés, Hans Christian Andersen, famoso poeta creador de cuentos infantiles, esta popular obra infantil ha causado gran relevancia en los últimos días ya que se ha anunciado una película conocida denominada Live Action, la cual tendrá actores de carne y hueso para interpretar a los personajes que ya conocemos muy bien gracias a una adaptación de Disney de finales de los 80.

Hace un par de días Disney anunció que la intérprete de esta nueva cita sería la actriz Halle Bailey, una chica de ascendencia afroamericana con una privilegiada voz, que proyecta mucho sentimiento a la hora de interpretar, sin embargo hubo un conflicto debido a que el color de su piel era diferente a lo que ya nos había mostrado la empresa del ratón, sin embargo esto no debería afectar tanto, estando en una era de inclusión en donde la mayoría de las personas aparentemente pensarían que esto de la aceptación sería normal.

El conflicto inició en 2019, 30 años después de que se estrenara la versión animada tan popular que conocemos, la que nos ilustró o nos mostró a una Ariel de 14 años pelirroja de ojos azules y de piel blanca, La Sirenita quien fue acompañada por Flounder y por Sebastián, se ha vuelto una de las princesas favoritas de toda una generación, tal vez el saber que le cambiarían en el aspecto fue un golpe duro para una generación que no ha madurado.

El verdadero problema nunca fue en sí el color de piel, si bien hace unos meses se habría rumoreado que Zendaya, sería quien protagonizaría esta película y todo el mundo “pegó un grito al cielo”, esta idea no les pareció en absoluto, ni un poquito, nada… sin embargo ahora que Halle Bailey fue anunciada como la verdadera intérprete de la nueva Sirenita, todo mundo mencionó que hubiesen preferido a Zendaya, claramente el color de la piel no tendría mucho que ver en esta elección, sin embargo los estatutos de belleza impuestos por una moda sí, cabe recordar que fueron las mismas mujeres y chicas que en su mayoría atacaron a esta nueva actriz por considerar “no estar a la altura”, las mismas chicas que pelean por un mundo script activo y libre de prejuicios.

Halle Bailey tendrá su oportunidad de hacer el papel de La Sirenita

Si bien los Millenials somos una generación que cambió el mundo de una manera increíble, que creció con la tecnología y con un pensamiento diferente, también crecimos con una doble moral muy bien desarrollada y no cabe duda que, nuestros padres son las personas más cuadradas del universo y con quienes aprendimos a lidiar, sin embargo la nueva generación que viene, es la que menos prejuicios tiene, quienes disfrutan una historia no importando el color de la protagonista, pero si importándole una actuación emotiva y una historia fantástica, que esa no cambiará.

Cabe mencionar que esta es una película infantil, para un público infantil, y si bien viste que se estrene la película La Sirenita en 1989 déjame decirte que ya no eres un infante y lo que tú pidas, sale sobrando en las decisiones de esta compañía enfocada en los niños, si bien es verdad, también han vendido nostalgia a toda una generación, que enloquece en cada uno de sus estrenos de películas Live Action, sin embargo… no es para ti, es para la nueva generación, y si, tú ya estás muy crecido y si además no puedes cambiar tu forma de pensar hacia el color de la piel de las personas o su aspecto físico, mejor ni la vayas a ver.

Al final del día no estás obligado a ir a ver la película, ni comprar el nuevo DVD, o contratar el nuevo servicio de streaming de Disney, eso si las nuevas generaciones se los pedirán a sus padres así que por el momento no te preocupes porque es probable que si eres millenial, no tengas hijos, sin embargo Disney ha hecho algo increíble, y justo gracias a toda esta polémica que se ha desatado, y es que ya ha asegurado la venta de millones de entradas sin siquiera iniciar las grabaciones.

Halle Bailey tendrá su oportunidad en esta nueva cinta, y podremos verla actuar, a esta chica también podremos oírla cantar y veremos porque Disney la habrá elegido, sin embargo lo que opinen unos en redes no cambiará la decisión que ha tomado la multinacional, que de ahora en adelante ha decidido valorar más a sus personajes femeninos de lo que en algún momento lo hizo.

