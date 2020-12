La SEXY FOTO de Angelina Jolie sin ropa interior que deleitó hasta a Brad Pitt/Foto: Nepal 24 Hours

Angelina Jolie es sinónimo de belleza, estilo, sensualidad y talento. La reconocida actriz y directora de 45 años sigue siendo considerada uno de los rostros más atractivos de la pantalla grande aún con el pasar de los años.

Aunque la estrella de Hollywood no cuenta con redes sociales oficiales, los fanáticos de la guapa ex esposa de Brad Pitt, logran reunir las fotografías más sexys de la artista. Existen diversas cuentas de Instagram creadas por fans que no pueden resistirse a la belleza de la intérprete.

Y es que desde sus inicios actorales hasta ahora, Angelina continúa recolectando miles de seguidores alrededor del mundo. Por lo que un internauta se tomó la molestia de compartir una candente imagen de Jolie del recuerdo.

En la foto podemos ver a la espectacular Angelina Jolie posando de espaldas sin ropa interior. y presumiendo los tatuajes que tenía en la parte baja de la espalda y en el hombro. Además, la estrella lleva el cabello corto y castaño mientras realiza una mirada demasiado hot. Es seguro que si Brad en algún momento vió esta imagen, hasta el actor quedó cautivado.

Angelina sigue siendo admirada como una de las mujeres más atractivas de la pantalla, con un gran talento actoral/Foto: Mdzol

Los piropos para Jolie no se hicieron esperar, ya que a pesar de no ser una cuenta oficial de la actriz de “Maléfica”, los usuarios de redes sociales no pueden evitar alabar la belleza y sensualidad de la estadounidense.

Angelina Jolie se ha alejado de la actuación

Algo que no tiene muy felices a los fans es que la madre de seis hijos ha estado un poco ausente del cine y la televisión. Angelina se ha dedicado a su faceta como activista defensora de los derechos de las mujeres y los niños.

También se ha enfocado en su faceta detrás de cámaras como directora. Pero sobre todo, la artista ha tenido algunos conflictos en medio de su divorcio con Brad Pitt, que aún no ha concluido.

No obstante, el público espera pronto volver a ver a la guapa estrella protagonizar algún proyecto. ¿Te gusta cómo luce Angelina Jolie en la foto? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

