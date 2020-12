La Rosalía organiza FIESTÓN con invitada especial ¿y la contingencia?

Rosalía es una de las artistas españolas más queridas del momento, y a menudo suele acaparar la atención de todos sus fans con elocuentes publicaciones y esta vez no fue la excepción.

Este sábado por la noche, la intérprete del tema “Con altura” compartió en las historias de su Instagram algunos videos, donde se le ve de lo más feliz en una celebración.

Rosalía organiza FIESTÓN con Kylie Jenner

Para sorpresa de muchos se encontraba en compañía de Kylie Jenner, una de las hermanas Kardashian, todo apunta a que era una fiesta privada, ya que no estaba rodeada de tantos lujos, ni de un gran número de personas.

En uno de los videos Rosalía está junto a Kylie Jenner, la estrella de "Keeping Up with the Kardashians", quien sostiene una copa con una bebida color crema.

La Rosalía organiza FIESTÓN con invitada especial

En otro de los videos de su cuenta de Instagram Kylie le expresó a Rosalía "te quiero", y la española de forma inmediata le contestó "Yo te quiero más".

Amistad de Kylie y Rosalía

La cantante española, Rosalía, ha establecido una linda amistad con Kylie Jenner y juntas, han desarrollado un lazo que cada vez se vuelve más fuerte. Desde tomarse un par de fotos juntas, hasta juntarse para desayunar, estas 2 celebridades parecen disfrutar de una relación muy especial.

Aunque han bromeado con sus fans sobre un futuro compromiso, en realidad parece que su cariño simplemente supera el de una amistad y va más allá de lo que ninguna de las 2 creía posible.

Aunque hay una diferencia de edad, Rosalía cumpliendo 27 años y Kylie 23, el mayor obstáculo en su relación es, en realidad, la distancia y las diferentes y saturadas agendas.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- Rosalía rompe el silencio sobre la extraña portada de una revista

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.