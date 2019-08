La Rosalía: conoce la curiosa historia detrás de "Con Altura"

La Rosalía es el Boom del momento, y aunque la canción “con altura” se estrenó desde marzo pasado, se ha posicionado como la verdadera canción del verano, pues suena absolutamente en todos lados, discos, radio, antros, plazas comerciales, fiestas y hasta en el supermercado.

Sin embargo, aunque muchos amamos cantarla y bailarla, puede ser que no distingamos muy bien pues, parece no tener sentido alguno, sin embargo, aunque todo como un conjunto aún no lo comprendemos, si hay algunas partes que son muy claras.

Como todos sabemos, La Rosalía es oriunda de España, y tiene en si toda una ascendencia flamenca, aunque a ella le gusta el reguetón. En ese sentido, Camarón de La Isla es uno de los iconos del flamenco español, conocido por la famosa canción “Volando voy, volando vengo”, La Rosalía hace referencia a él diciendo “Llevo a Camarón en la Guantera” lo que habla de que, a pesar de su gusto por otros ritmos no olvida su ascendencia.

Hablemos ahora de la frase “Pongo palmas sobre la guantanamera” como todos sabemos “guantanamera” es una clásica canción de ritmos latinos, y las palmas es un paso típico del flamenco, es decir, no hay flamencos sin las clásicas palmadas, por lo que aquí de nuevo se hace referencia a que a pesar de los ritmos La Rosalía conserva su esencia española.

En general podemos entender que durante la canción se dan diferentes analogías sobre cómo es La Rosalía, es decir, le adornan flores azules y quilates, siendo así, y si es mentira “que me maten”, asegurando que como la vemos es como realmente es.

“E’to vamo’ a arrancarlo con altura” es lo primero que se escucha al iniciar la canción, y este es un sello original del locutor dominicano Mariachi Buddah, no voy a abundar mucho en esta parte, pero vamos. ¿Qué cantante no soñaría con que su canción sea escuchada en el programa de radio más popular de república dominicana?

En conclusión, y según las teorías de los internautas “Con altura” habla del sueño de “La Rosalía”, de ser escuchada en todo el mundo, siendo un éxito en su particular estilo de música, pero eso sí, sin perder de vista los ritmos que la llevaron a él, encontrados en su natal España.