La Rosa de Guadalupe rompe récord de audiencia con este reciente capítulo

La Rosa de Guadalupe es uno de los programas de televisión más vistos en nuestro país, y la razón es que busca dar un mensaje positivo en cada uno de sus episodios, es por ello que el episodio “Las envolturas no importan” ha sido uno de los más exitosos

Como hemos platicado con anterioridad este capítulo habla sobre el “Síndrome de Treachers Collins”, y en resumen es sobre la historia de Logan quien padece dicha enfermedad, por lo que tiene una apariencia poco común.

La historia ha sido comparada con la película Wonder, protagonizada por Jacob Tremblay y Owen Wilson, y la cual tuvo mucha popularidad en los cines.

Pues tal parece que la historia ha conquistado a los mexicanos, quienes no solo hicieron las comparaciones entre el episodio y la exitosa película, sino que además confesaron lo poderoso que es el capítulo que hasta los hizo llorar.

La Rosa de Guadalupe lo más visto

Con este episodio han demostrado que siguen estando en el gusto del público, y según datos de Nielsen IBOPE México, empresa dedicada a examinar los niveles de audiencia, este capítulo sumó más de 3.3 millones de televidentes simultáneos.

Con esto, la televisora de San Ángel superó a su rival Exatlón por casi el doble de televidentes, pues no cabe duda que las dramáticas historias, con ese toque de esperanza tan característico de este melodrama de Televisa, han cautivado nuevamente a los espectadores.

El capítulo "Las envolturas no importan" habla de la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia, no importa que tan diferentes puedan ser, lo importante es lo que está en el interior.

¿Te gustó este episodio de La Rosa de Guadalupe?, ¿Cuál ha sido tú capítulo favorito de este melodrama?, dinos tus respuestas y opiniones en los comentarios.