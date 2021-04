La Rosa de Guadalupe se ha caracterizado por dar un mensaje positivo en cada uno de los episodios que transmite por la señal de Las Estrellas desde hace 13 años, pero sin duda, el feminismo ha sido respaldado por el exitoso programa de Televisa al dar lecciones de sororidad al público televidente.

En esta ocasión te presentamos tres episodios de La Rosa de Guadalupe que destacan por enseñarle a las mujeres sobre la importancia de mantenerse unidas en la lucha feminista, misma que cobró mayor relevancia durante los últimos años gracias a las diversas manifestaciones que se han realizado en México y el resto del mundo.

Historia de una bebida punk con fresa

Historia de una bebida punk con fresa nos demuestra que las mujeres pueden apoyarse a pesar de los diferentes estilos de vida.

El episodio 1391 cuenta la historia de Carolina y Luvia, un par de jóvenes que se conocen en la preparatoria, pero que no logran congeniar por el simple hecho de no compartir los mismos gustos, aunque todo cambia cuando Carolina rescata a Luvia de ser violada por uno de sus compañeros. Al paso de los años se vuelven a encontrar y forjan una hermosa amistad.

El difícil arte de ser mujer

El capítulo 1467 de la serie La Rosa de Guadalupe nos muestra a Denisse, una destacada ejecutiva que desea un nuevo cargo en la oficina, pero para lograrlo tiene que batallar con sus otros jefes, quienes buscarán la forma de bloquearla solo por el simple hecho de ser mujer. Al final, consigue cumplir sus sueños de triunfar en el ámbito laboral por su talento y méritos.

Corona de mujeres

Corona de Mujeres muestra a dos jovenes unirse contra un hombre que amenaza con filtrar fotografías íntimas.

El capítulo 1430 nos da a conocer la historia de Gabriela, quien comienza una relación con el actual novio de Analía; sin embargo, ella decide terminar con el noviazgo porque cree que no es lo correcto. Dicha decisión provocará que su ex la amenace con revelar fotos bastante comprometedoras, pero Analía no dudará en convertirse en su defensora.

