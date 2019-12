La Rosa de Guadalupe, capítulo 03 de diciembre, un millón de estrellas

La Rosa de Guadalupe de Televisa, Estrella ya tiene 8 años

Gina y Luis son dos jóvenes personajes que protagonizan este emosionante capítulo del 3 de diciembre de la famosa serie de Televisa: La Rosa de Guadalupe.

Gina y Luis como muchos jovenes hoy en día viven una relación amorosa sexualmente activa, durante sus encuentros Gina empieza a tener algunos síntomas que hacen pensar a Luis que ella puede estar embarazada por lo que le sugiere que acudan al doctor, Gina accede y se realiza las pruebas de embarazo y resultan positivo dejándolos asombrados y con una gran preocupación.

La Rosa de Guadalupe de Televisa, Gina queda embarazada

Gina y Luis deciden casarse para darle una familia a su futuro hijo, cuando Gina da a luz una hermosa niña Luis decide que se llame Estrella porque para él entre los millones de estrellas que hay en el universo ella es la más hermosa.

Luis no es el padre de Estrella

La madre de Luis observa a la niña y no le encuentra ningún parecido a su hijo por lo que duda de que él sea el verdadero padre y le pide a Luis que se haga la prueba de paternidad, Luis acepta realizarse la prueba solo para demostrarle a su madre que sí es su hija, pero vaya sorpresa que se lleva cuando los resultados demuestran que él no es el padre biológico. Luis reclama a Gina que lo haya engañado por lo que decide divorciarse de ella, sin embargo, le duele profundamente separarse de la niña a la que ya le había tomado un gran cariño.

La Rosa de Guadalupe de Televisa, Luis no es el padre biológico de Estrella

Gina abandona a su hija en casa de Luis

En esta parte de la historia de La Rosa de Guadalupe, Televisa aborda lo dificil que es para un adolescente cuidar de un bebé recien nacido y como las malas decisiones pueden cambiar su vida por completo.

Gina por su parte se muestra muy ajena a demostrar algún sentimiento por la niña por lo que empieza a tener problemas para hacerse cargo de ella y sus padres no quieren ayudarla es entonces cuando ella decide pedirle a Luis que le ayude con la niña mientras ella busca trabajo a lo que Luis aceptó sin embargo Gina ya no regresó dejando a Luis con la niña, Luis va a casa de Gina y sus padres le informan que ella ha dejado una carta donde dice no sentirse apta para cuidar a la niña Luis les pide a los padres de ella que la cuiden pero estos no lo quieren hacer y le dicen que la darán en adopción, sin embargo Luis no puede permitir que esto ocurre y toma la decisión de quedarse con ella y luchar toda la vida para que no le falte nada a su lado.

Pasan 8 años y Estrella crece al lado de Luis

Estrella ha recibido un gran amor departe de Luis y vive feliz a su lado, ella le pregunta a Luis porqué le puso como nombre estrella a lo que él le responde:

Porque en el cielo hay millones de estrellas, pero yo tengo la mejor de ellas y esa eres tú

La Rosa de Guadalupe de Televisa, Estrella ya tiene 8 años

Gina regresa queriendo recuperar a Estrella

La madre de Estrella regresa después de 8 años a casa de Luis y le dice que viene por la niña y que contratará un abogado para pelear su custodia, Luis y Gina acuden a la corte donde la juez falla a favor de Gina otorgándole la custodia de la niña, Luis y Estrella están muy tristes por su separación ya que Estrella se va a casa de Gina a vivir.

La Rosa de la Virgen de Guadalupe

Luis sufre la partida de Estrella y con su gran fe por la Virgen de Guadalupe le pide que Estrella no sufra por su separación y por todo lo que está pasando, es entonces que la Virgen de Guadalupe hace aparecer una hermosa Rosa Blanca en señal de que ha escuchado la petición del maravilloso padre que es Luis y su gran devoción por ella.

Gina está ahora casada con Hugo un hombre irritante que está molesto porque la niña se va a vivir con ellos a lo que Gina le dice que tiene que aguantarse porque ella quiere a su hija a su lado.

La Rosa de Guadalupe de Televisa, Luis pide a la Virgen por Estrella

Luis visita a Estrella en casa de Gina y Hugo

Luis visita a Estrella en casa de Gina y habla con ella pidiéndole que entienda a su mamá y que la quiera mucho, esta conversación la escucha Gina y le agradece a Luis que no ponga en su contra a la niña, en ese momento llega Hugo a la casa y no le agrada la presencia de Luis por lo que empiezan a pelear.

Gina y Luis deciden que los encuentros entre Estrella y su papá se den en otro lugar para evitar los enfrentamientos con Hugo quien se molesta por todo lo que Estrella hace en su casa.

Hugo se encuentra bebiendo y ve a la niña dibujando se acerca a ella y le pregunta que es lo que dibuja a lo que Estrella le dice que a su familia esto molesta mucho a Hugo porque él no aparece en el dibujo por lo que regaña muy duramente a Estrella y la envía a su cuarto.

La Rosa de Guadalupe, Estrella dibuja a su familia y Hugo la observa

Después de este incidente Estrella huye de la casa de Gina y se va a casa de Luis y le cuenta que no quiere vivir con Hugo que es un hombre muy malo.

Estrella se entera de que Luis no es su padre biológico

Gina y Hugo van a casa de Luis preocupados porque no saben dónde está Estrella, Luis los recibe y Hugo y él empiezan a discutir por lo que Hugo aprovecha y grita en voz alta a Luis que él no es el papá de Estrella, esto lo escucha la niña y corre a su recámara llorando por lo que acaba de escucha Luis va tras ella y le dice que él no es su padre biológico pero que no tenga duda que siempre será su padre a lo que Estrella le responde que para ella no habrá otro papá aparte de él.

La Rosa de Guadalupe de Televisa, Estrella abraza a Luis

Hugo planea abusar de Estrella

Estrella vuelve con Gina a su casa a lo que Hugo aprovecha ya que se encuentra molesto por lo ocurrido en casa de Luis y decide abusar de la niña para vengarse de ellos, Gina trata de defender a la niña y Hugo le da un golpe que la deja inconsciente afortunadamente Luis llega a tiempo para evitar una tragedia y golpea a Hugo quien es capturado por la policía y llevado a prisión.

La Rosa de Guadalupe, Hugo es llevado a prisión

Gina vuelve en sí y le pide a Luis que se quede con la niña que ella no estará en ningún lugar mejor que con él, Luis y Estrella lloran de felicidad porque ya nada ni nadie los volverá a separar.

Moraleja, de este capítulo de La Rosa de Guadalupe:

En este capítulo de la serie de Televisa, La Rosa de Guadalupe podemos confirmar como el embarazo a temprana edad puede llevar a los jóvenes a tomar malas decisiones que afectarán su vida para siempre y deja en claro como la paternidad implica una gran responsabilidad.