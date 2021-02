La Rosa de Guadalupe es uno de los programas más populares que hay en México, y es que esta serie que relata situaciones comunes y de nuestra vida diaria, pero con un toque de dramatismo.

Sin embargo, esta fórmula ha logrado varios éxitos, y el programa ha sido exportado, tal y como lo compartió la producción de Televisa en una infografía para celebrar el aniversario número 13 del dramático y galardonado show.

En la imagen empieza diciendo que desde sus inicios han liderado el rating en México, pues siempre se han mantenido en constantes números de audiencia.

“Se ha exportado su 14 temporadas con más de mil 530 capítulos a más de 23 países en Latinoamérica”, se lee también en el mensaje.

La Rosa de Guadalupe: Todos los logros de la popular serie de Televisa

El éxito de La Rosa de Guadalupe en Youtube

Pero en esta era digital no solo podemos ver este programa en la televisión, sino que también es posible ver este programa en streaming en Blim, donde están todos los capítulos completos.

Ahora que si no tienes blog, puedes ver los resúmenes del programa a través de su cuenta oficial de Youtube, donde ya cuentan con 12 millones de suscriptores, y videos hasta con más de 14 millones de visitas.

Por si todo esto fuera poco, este programa de televisión seguirá cosechando éxitos, pues se ha anunciado que la producción llegará al canal 1 de Colombia, donde se transmitirán las temporadas 2020 y 2021 del icónico programa de Televisa.

Aún no sabemos cuantos más años le quedan a este programa, pero por ahora seguramente no salga del aire al menos en un par de años, pues sus niveles de audiencia no solo son de los más altos de televisa, sino de todas las televisoras del país.

¿Te gusta La Rosa de Guadalupe?, ¿Crees que este programa esté al aire por muchos años más?, dinos tu opinión en los comentarios, y descubre más contenido de este programa en La Verdad Noticias.