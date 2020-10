La Rosa de Guadalupe: "Superar el reto", sufre por sus clases virtuales

La Rosa de Guadalupe presenta una historia sobre la modalidad virtual

En el capítulo "Superar el reto" que presentó "La Rosa de Guadalupe", dieron a conocer la historia de Matilde y sus hijos, quienes tendrán que afrontar un gran reto luego de que las clases hayan pasado a la modalidad virtual, debido a la pandemia por el Covid-19.

Al inicio del episodio de la serie, la protagonista vive una angustia al dejar a sus hijos con su mamá, pues cuando tienen que tomar clases virtuales, la abuelita de sus hijos tiene ciertas dificultades con la tecnología, lo que causa la molestia de la maestra de Davina.

En una de las escenas de la producción de "La Rosa de Guadalupe", se puede apreciar que la maestra de Davina interrumpe el video, debido a que la su abuelita no sabe cómo poner la cámara frontal del celular para que puedan verse en la transmisión.

Hija de la protagonista de 'La Rosa de Guadalupe' es humillada por su maestra

Davina se acerca a su hermano para preguntarle las dudas que ha tenido, ya que no quiere dejar de estudiar por no saber algunas cosas sobre las clases virtuales, pero cuando por fin puede conectarse, la maestra comienza con un nuevo tema que ella no sabe, por lo que la profesora la humilla.

En otra escena del capítulo de la serie, la mamá de Davina se va a su trabajo, donde se desempeña a realizar labores domésticas, pero cuando la señora de la casa descubre que la tablet de su hijo está en la habitación de la servidumbre, la corre de su casa.

Matilde personaje de la serie de Televisa enfrenta una dolorosa situación ante la falta de trabajo

Matilde le menciona a la señora que es un mal entendido, ya el niño que vive en esa casa le estaba enseñando algunas cosas, que ella no sabe para conectarse en las redes sociales. Tras quedarse sin trabajo, la señora tendrá que ayudar a sus hijos con sus clases, pero sucede algo inesperado.

Davina vive un tormento con su maestra, quien recibió una llamada de atención por su actitud tan grosera, incluso en una de las escenas de la producción de Televisa, la profesora le da una cachetada a su alumna, pero por fortuna la maestra fue dada de baja por su comportamiento.

Al final del capítulo que "La Rosa de Guadalupe" ha presentado en este 2020, Matilde y sus hijos superan el reto de la nueva modalidad virtual, pues debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19, las escuelas se han mantenido cerradas.

¿Te ha ocurrido algo parecido con el episodio que presentó la producción de Televisa?