La Rosa de Guadalupe: “Salida al Dolor”, Regina fue violada por su maestro

La Rosa de Guadalupe ha presentado un nuevo episodio sobre lo difícil que puede ser para una persona hablar sobre una violación, especialmente si se vive desde una edad muy temprada. Esta es la historia de Regina, quien fue agredida sexualmente cuando sólo tenía 12 años por su maestro de natación llamado Santiago.

En la historia vemos que la madre de Regina es una mujer ocupada, y por lo cual, no tiene tiempo para quedarse con su la niña durante sus prácticas; y aunque la tía de Regina le advierte a la madre que no está bien que deje tanto tiempo sola a su hija, la mujer se confía y piensa que no le ocurrirá nada.

Santiago aprovecha la ausencia de la madre de Regina para meterse a los vestidores y violarla, después la amenazó diciéndole que si revela la verdad podría hacer daño a su mamá y a ella. Ante esto, Regina decide no regresar más a la clase de natación y no revela el abuso que vivió, lo que la llena de mucho dolor y rencor.

Regina busca vengarse de Santiago

Con el pasar de los años, Regina nunca logra superar el trauma que sufrió, a pesar de que va con una psicóloga. Incluso no puede tener un novio estable porque vive con el recuerdo de lo que vivió.

Sin embargo, el destino hace que se reencuentre con Santiago, y eso hace que ella desee quitarse la vida, pero es rescatada con su primo Germán. Ante esto, Regina decide que su primo será quien le ayude a vengarse por lo que su maestro le hizo.

Regina intenta vengarse de su agresor, por lo que planea que su primo abuse de la hija de Santiago/Foto: Youtube

La joven planea que Germán viole a la hija de Santiago, llamada Bárbara. Sin embargo, el primo de Regina aunque al principio accedió a ayudarla, no está tan seguro de realizar el crimen. Mientras que la madre de Regina se entera de lo ocurrido y le pide que olvide su venganza y que no le cause el mismo daño a la hija de Santiago.

Es así como casi al final del episodio, vemos como Regina logra enfrentar a Santiago y hace que él confiese el delito que cometió años atrás. Y gracias a las pruebas, el maestro de natación es encarcelado. Mientras que Regina finalmente pudo liberarse del dolor y odio que tenía.

