Con más de una década al aire, La Rosa de Guadalupe se ha convertido en uno de los programas unitarios más exitosos de la televisión mexicana, esto debido a las problemáticas sociales abordadas en sus episodios. Sin embargo, un detalle que se ha vuelto parte fundamental de la emisión es “el airecito” que aparece justo antes del final de la trama.

De acuerdo a declaraciones del guionista y creador de la serie Carlos Mercado Orduña reveló en una pasada entrevista que el viento que sopla la cara de los protagonistas no es enviado por la Virgen de Guadalupe ni representa el cumplimiento de un milagro.

"Yo siempre he sabido, y lo presenté, que es el movimiento de la razón donde ya te cayó el veinte… Nosotros encontramos la posibilidad de tener esa situación del viento con un slow motion, pero lo único que está ocurriendo es que le está cayendo el veinte de cómo la regué en la vida", explicó el creador Carlos Mercado Orduña a Ana Patricia Rojo.

Asimismo, el creador de La Rosa de Guadalupe aseguró que no le disgusta que relacionen el viento con algo divino y celestial: "La gente que es muy religiosa, por ejemplo, el viento ellos consideran que es un viento que manda la Virgen de Guadalupe y yo no soy quien para decirles que no".

¿Cómo surgió la idea del “airecito”?

"El airecito" no iba a formar parte de la exitosa serie de Televisa.

Por otro lado, Carlos Mercado Orduña reveló que en un principio no se pensó utilizar “el airecito”, ya que él quería que se abriera el cielo y ocurrieran algunos efectos de luces. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la producción debido a que en aquel entonces se encontraban muy limitados en lo que respecta a efectos especiales.

Finalmente y con tal de obtener una inspiración, el guionista acudió al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Fue ahí donde se dio cuenta que en dicho lugar se siente “un viento fresco y reparador”, lo cual provocó que utilizará este elemento para el momento en donde el público televidente se percatará de que los protagonistas de los episodios habían recapacitado.

¿Dónde ver los capítulos completos de La Rosa de Guadalupe?

Los más de 1500 episodios de La Rosa de Guadalupe están disponibles en Blim.

La Rosa de Guadalupe se transmite de lunes a viernes en punto de las 7:30pm (Hora CDMX) por la señal de Las Estrellas. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, los más de 1500 episodios se encuentran disponibles en Blim, la plataforma de streaming exclusiva de Televisa.

Fotografías: Redes Sociales