La Rosa de Guadalupe: "Parecido al amor", se convierte en una novia TÓXICA

La Rosa de Guadalupe presenta una historia sobre los noviazgos tóxicos

En el capítulo "Parecido al amor" que presentó la serie "La Rosa de Guadalupe", trata sobre una joven llamada Diana, quien le hace la vida imposible a su primer amor, por lo que en La Verdad Noticias, te compartiremos más detalles sobre este episodio.

Al inicio de esta impactante historia, la protagonista tiene un romance con Israel, incluso la joven como regalo de cumpleaños de su novio, acepta tener un encuentro íntimo con él, pues ella quiere perder su virginidad con el gran amor de su vida, por lo que deciden irse de viaje.

En una de las escenas de "La Rosa de Guadalupe", la joven está emocionada y feliz por el encuentro íntimo que tuvo con su novio, incluso al regreso a la escuela les platica a sus amigas cómo fue ese momento, pues no puede ocultar lo enamorado que está de Israel.

Protagonista de la serie de Televisa se vuelve una novia tóxica

En la relación de la protagonista de la serie de Televisa no todo es color de rosa, pues ella se obsesiona con su novio, pues comienza a enviarle constantemente mensajes a su celular y hacer llamadas todo el tiempo, lo que ocasiona un conflicto en la pareja.

Protagonista de La Rosa de Guadalupe se obsesiona con su novio

En una de las escenas del capítulo, a Diana le da un ataque de celos y le reclama a su novio, quien estaba bailando con otra chica, su novia comenzó a gritarle y él toma una decisión y prefiere terminar su romance con la protagonista, quien reacciona furiosa por lo que le dijo Israel.

La actriz quien dio vida a la protagonista, le miente a su ex novio y le dice que está embarazada, pero él le dice que se hará cargo del bebé pero que no regresará con ella, pues si lo hace sus vidas serían un infierno, pues el amor que había entre ellos terminó a causa de los celos de la joven.

Al final del capítulo de "La Rosa de Guadalupe", Diana envía a la cárcel a Israel y lo acusa de un delito que él no cometió, pero la tía de la protagonista la hace recapacitar y le asegura que lo que siente por su ex novio no es amor. La joven acepta su error y le pide perdón a su ex. ¿Te gustó el capítulo de la serie?