La Rosa de Guadalupe: "Las bellísimas", cree que el agua de calzón es brujería

La Rosa de Guadalupe presenta una historia sobre la amistad

En el episodio "Las bellísimas" que compartió la serie "La Rosa de Guadalupe", dieron a conocer la historia de Celeste, una joven caprichosa que perderá la amistad de sus amigas, pero sucederá algo inesperado, descubre en La Verdad Noticias, más detalles de esta historia.

Al inicio del capítulo, la protagonista presume que ella y dos chicas han conservado una amistad de años, incluso las tres jóvenes disfrutan desfilar en una pasarela y ser el centro de atención. Celeste siempre procura que sus amigas sean sus cómplices, incluso ellas supieron de un engaño.

Y es que, la protagonista de "La Rosa de Guadalupe" se da cuenta que tras la infidelidad que le hizo a su novio, ella está arrepentida y hará todo lo posible por conquistarlo de nuevo, pero cuando descubre su cambio físico, queda sorprendida, incluso él reveló que tiene una nueva novia.

Protagonista de la serie de Televisa se enfurece al conocer a la novia de su ex

En una de las escenas del capítulo, la joven está furiosa al saber que su ex novio Aitor tiene una nueva conquista, quien es una chica que no tiene buen gusto al vestir, pero a pesar de no tener la belleza de Celeste, Lucía es una de las alumnas más estudiosas y aplicadas.

Celeste de "La Rosa de Guadalupe" se arrepiente de su mala actitud

En esta historia que volvió a transmitir la serie de Televisa, la protagonista perdió al amor de su vida, incluso sus amigas se hicieron amigas de Lucía; Celeste piensa que ella les dio a sus amistades y a su ex novio agua de calzón y que con eso los hechizó a todos.

Al final de la historia de "La Rosa de Guadalupe", la actriz quien hizo el papel de Celeste, descubre que Aitor y Lucía solo fingieron ser novios para darle una lección a la protagonista y se diera cuenta que las apariencias no importan sino conservar una amistad.

