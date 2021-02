La Rosa de Guadalupe: “La Sonrisa del Corazón”, Se quema la cara con un vapeador

El capítulo de “La Rosa de Guadalupe” muestra la historia de Lili, una joven que tiene una gran adicción por los cigarros. Sin embargo, ella no quiere dejar este terrible vicio, a pesar de que su novio Álvaro le aconseja que sí lo hagan.

Lili y Álvaro se meten en diversos problemas porque siempre los encontraban fumando. Incluso la mamá de Álvaro cree que Lili es una mala influencia para su hijo y que ella hace que él tenga esta adicción.

Justo en eso aparece en la historia el primo de Lili, quien les ofrece que en lugar de seguir con la adicción al tabaco, que mejor utilicen los famosos vapeadores o vapers, que son unos de cigarros electrónicos que supuestamente son diferentes a los cigarros normales.

El joven le aconseja a Lili que use el aparato con mucha nicotina para que no sienta la diferencia. Y además le asegura que sus padres seguro sí le permitirán vapear, ya que no es lo mismo que fumar, según el primo.

Lili intenta dejar de fumar usando los cigarros electrónicos, sin embargo esto no fue una buena idea/Foto: Youtube

El vapeador de Lili le explota en la cara

La madre de Lili no está de acuerdo en que la chica use el cigarro electrónico a pesar de que su hermana le aconseja que se lo permita a su hija. Sin embargo, el primo les da a Lili y a su novio Álvaro los vapeadores y ellos parecen muy contentos con su compra.

Desafortunadamente el entusiasmo les dura poco después de que Lili sufre un terrible accidente con el cigarro electrónico, ya que este aparato le explota justo en la boca cuando ella estaba por usarlo.

Ante esto, Lili queda con el rostro quemado y con diversas secuelas en la sonrisa que tanto había enamorado a Álvaro. El joven, al ver lo que le ocurrió a su novia, al principio se aleja de ella, pero luego decide volver con Lili ya que está muy enamorado de ella, y no dejará que su accidente sea el motivo de su separación.

De igual manera casi al final del episodio, vemos que al primo de Lili también le explota el vapeador en el rostro, pero él tuvo mayores consecuencias, puesto que el joven queda ciego por las quemaduras.

Después de esto, Lili y Álvaro entienden el error que cometieron al tener una fuerte adicción y tratar de solucionarlo con los cigarros electrónicos. ¿Te gustó este capítulo de La Rosa de Guadalupe? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

