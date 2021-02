La Rosa de Guadalupe: “El Músculo Mentiroso”, Julio NO QUIERE a la hija de Lorena

En el capítulo “El Músculo Mentiroso” de la exitosa serie “La Rosa de Guadalupe”, conocemos la historia de Lorena, una madre soltera que se dedica a vender ropa de paca para mantener a su pequeña hija Juanita.

La joven mamá se embarazó cuando tenía 16 años, y fue abandonada por Román, el padre de su hija, así que tuvo que vivir en casa de su mamá Alicia para salir adelante. Lorena se dedicó a trabajar y se olvidó del amor, sin embargo, su madre y su amiga le aconsejaron que debería darle una nueva oportunidad al amor.

Ante esto, Lorena está indecisa entre dos amores: Julio, un hombre supuestamente de una familia adinerada que conoce mientras vende ropa y Ricardo, un taxista que demuestra tener buenos sentimientos por Lorena.

Alicia, le aconseja a Lorena que se case con Julio para darle una mejor vida a su hija, así que la joven se deja llevar por las apariencias y celebra su boda con él.

Sin embargo, cuando llegan a su nuevo hogar, Lorena se da cuenta que en realidad, Julio no tiene tanto dinero como pensó y que vive con muchas deudas, además de tener un mal carácter.

Julio maltrata a Juanita cuando Lorena no está

Julio le había pedido a Lorena que Juanita no viviera con ellos cuando se casaran, ya que él no quería a la niña. No obstante, ella se negó y le dijo que su hija debía vivir con ellos. Por lo cual, cuando Juanita y él se quedaban solos, Julio se dedicaba a maltratar psicológicamente a la pequeña.

Julio se dedicó a maltratar a Juanita cuando Lorena se iba a trabajar. La niña recibía amenazas del hombre si llegaba a decir lo que le ocurría/Foto: Youtube

Durante mucho tiempo, Juanita vivió los terribles regaños y amenazas de Julio, hasta que por tanto miedo, la niña se hizo pipí enfrente de él, lo que hizo enojar al hombre quien comenzó a golpearla.

Para fortuna, en ese momento Lorena logra rescatar a su hija, y se da cuenta que cometió un error al casarse con Julio. Por lo que le pide el divorcio. Además, durante el proceso de separación, Lorena y Ricardo se reencuentran, y él ahora es un exitoso abogado que aún está dispuesto a tener una relación con la madre soltera.

