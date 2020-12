La Rosa de Guadalupe: Descubre cómo se graba "el aire" de la virgen

No se puede negar que La Rosa de Guadalupe se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la empresa Televisa, esto a pesar de las múltiples críticas que recibe en redes sociales por parte de los cibernautas, quienes consideran ridícula la manera en como abordan las problemáticas de México en sus episodios.

A pesar de ello, es bien sabido que La Rosa de Guadalupe ha liderado los niveles de audiencia en nuestro país desde sus primeras emisiones en 2008 y en esta época en la que se nos pide mantenernos en casa a causa de la actual pandemia del coronavirus no ha sido la excepción.

Una de las razones por la cual este programa unitario disfruta de gran aceptación entre el público televidente es por los temas que relatan cada uno de sus episodios, los cuales cuentan con un momento muy esperado por muchos, estamos hablando del famoso “airecito” que se presenta cuando los protagonistas reciben el milagro de la Virgen.

'La Rosa de Guadalupe' se ha convertido en una de las series más populares de Televisa.

Revelan secreto de La Rosa de Guadalupe

Cuando se habla de La Rosa de Guadalupe es inevitable no pensar en dicho momento, pero en redes sociales se ha visto a muchos cibernautas preguntándose cómo se graba aquel efecto, que aunque no es un proceso muy elaborado, e incluso bastante obvio, este no deja de despertar la curiosidad en más de uno.

Un video en TikTok permitió a los cibernautas conocer cómo se realiza dicho efecto y cómo se observa en el programa de Televisa; en él se observa a alguien de la producción sostener un secador de cabello frente al rostro de la protagonista y lo demás es trabajo de la edición. Otro clip nos deja ver que se utilizó un ventilador para realizar el mismo efecto.

"El aire del milagro" es uno de los momentos más esperados en los episodios de 'La Rosa de Guadalupe'.

Como puedes observar, la grabación del aire que llega momentos antes del milagro en La Rosa de Guadalupe no es cosa del otro mundo, pero no se puede negar que este efecto hace más interesante la actuación de los actores, quienes logran captar la atención del público televidente.

¿Sabías cómo se grababa este famoso momento de La Rosa de Guadalupe? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

