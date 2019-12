“La Rosa de Guadalupe”: Conoce los RIDÍCULOS capítulos de la famosa serie mexicana (VIDEOS)

“Rosa de Guadalupe”: Conoce los RIDÍCULOS capítulos de la famosa serie mexicana (VIDEOS)

La televisión mexicana tiene una gran variedad de programas para el deleite de los televidentes, por lo que dentro de ellos destaca “La Rosa de Guadalupe” de Televisa, que es el programa más popular y el que más rating tiene en la televisión mexicana.

A pesar de ser una de las series más populares, “Rosa de Guadalupe”, también ha destacado sus temáticas sobre la vida que en muchas ocasiones han sido un tanto apartadas de la realidad, ya que han mostrado situaciones demasiado ficticias y otras bastante ridículos como los que se presentarán a continuación:

MONSTERBALL GO

En este capítulo que se emitió por Televisa, quien tambien se supone que la serie critica que los guionistas del programa hayan asumido que todos los niños tienen las mismas actitudes y reacciones ante un juego que podría ejemplificarse con el famoso Pokémon Go.

COSPLAY

Tal parece que en este nuevo capítulo de la "Rosa de Guadalupe", que esta catalogada como la serie de Televisa más larga de la historia, los cosplayers no se salvaron de la crítica, ya que se les retrataba como personas poco serias, colocándoles una etiqueta que Nueva Mujer, que fue criticado duramente.

SOY UN EMO

Muchos coinciden que en este capítulo la telenovela de Televisa se fue a los extremos y en lo convencional al tocar un tema que involucró a muchos adolescentes: el ser ‘emo’. “Yo soy un niño ‘darks’ y voy a ser ‘darks’ y me voy a peinar a lo Beto Cuevas y voy a escribir en mi Death Note y a suicidarme para llamar la atención y ya”.

ESTALLIDO DE AMOR

No es cuestionable el por qué no debes comprar un celular chafa, pues actualmente es un tema que preocupa a miles de personas, por lo que no podía dejar de estar en 'La Rosa de Guadalupe', pero aun así no se escapó de la crítica, ya que mostraba el asunto como que era más un problema generado por los jóvenes por andar horas con el celular en la mano y olvidando el tema central.

NINJA O KARATE KID REGIÓN 4

Muchos conocedores de la película Karate Kid perderían su tiempo en ver este capítulo que podría ser decepcionante.

MI VIRGINIDAD POR UN BOLETO DE JUSTIN BIEBER

Este capítulo resulta de aquella ocasión cuando Justin Bieber era aún un niño, la fiebre que ocasionó fue tan grande que una chica llamó la atención de todos por ofrecer su virginidad por internet para tener dinero para ir al concierto del cantante y esta serie recreo ese caso.

No queda duda que la “Rosa de Guadalupe”es un programa de entretenimiento que busca dar un consejo sobre la vida, creado por Carlos Eduardo Mercado Orduña y producida por Miguel Ángel Herros para Televisa, la cual inició su transmisión el 5 de febrero de 2008.

