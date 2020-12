La Rosa de Guadalupe: Conoce a la actriz que dio vida a la Morenita del Tepeyac

Los episodios de La Rosa de Guadalupe más queridos por el público televidente son aquellos en donde la Virgen de Guadalupe aparece de manera física, esto gracias a la actuación de Gina Vargas, quien con su tez morena, rostro bondadoso, cálida voz y gran parecido físico a la advocación mariana de México logró quedarse con el papel.

Miguel Ángel Herros, productor de La Rosa de Guadalupe, decidió que Gina Vargas sea quien interprete a la Virgen de Guadalupe dentro de la serie y ésta tuvo su primera aparición en 2009 dentro del capítulo ‘El escenario de la vida’, en el cual a través de la enfermera Lupita salvó a Ezequiel de un tumor que amenazaba con amputarle la pierna.

Otra de las apariciones de Gina Vargas como la Virgen de Guadalupe ocurrió dentro del episodio de ‘La luz te va a salvar’, cuya trama muestra a unas menores de edad secuestradas para ser prostituidas, quienes logran ser salvadas gracias a una cuidadora de nombre Lupita, siendo este uno de los capítulos más vistos de La Rosa de Guadalupe.

De igual forma, Gina Vargas prestó su voz para ser la Morenita del Tepeyac en ‘Aurora’ y ‘Ave María’. Posteriormente, ‘Dulce María’ y ‘Un mensaje de Guadalupe’ fueron los últimos capítulos donde la actriz dio vida a la Virgen de Guadalupe, pues la producción decidió darle otro tipos de personajes, esto hasta el 2015, año en el que dejó de ser parte del reparto.

Gina Vargas después de La Rosa de Guadalupe

Además de hacer su aparición en los episodios de esta exitosa serie de Televisa, Gina Vargas formó parte del teatro musical, en donde hizo su debut a través de la puesta en escena de ‘Hoy no me puedo levantar’. También ha sido parte del elenco de la película ‘¿Qué le dijiste a Dios?’ y de las telenovelas ‘Yo no creo en los hombres’ y ‘Muchachitas como tú’.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber sobre La Rosa de Guadalupe

Hoy en día, Gina Vargas se ha mudado a Ámsterdam, ciudad donde ha encontrado el amor, pues en su cuenta de Instagram, plataforma digital donde ha logrado superar los 5 mil seguidores, no deja de presumir lo feliz que es su vida al lado de Koen Cramer.

¿Conocías la trayectoria de esta actriz? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021 Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram