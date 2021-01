La Rosa de Guadalupe: "Con ojos de amor", Azucena es atacada con ácido

La Rosa de Guadalupe presenta una historia de impacto

En el capítulo "Con ojos de amor" que compartió "La Rosa de Guadalupe", dieron a conocer la historia de Azucena una joven que sufre un accidente a causa de los celos de una ex novia de su novio. Descubre en La Verdad Noticias lo que sucedió con la protagonista de la historia.

Al inicio del episodio, la joven se encuentra en la fiesta que organizó Eugenio, quien no pudo ocultar más sus sentimientos y le confiesa a Azucena que está enamorado de ella, la protagonista también siente lo mismo por su amigo y él le propone que sean novios, ella acepta la propuesta.

Pero Daniela, quien es parte del reparto de "La Rosa de Guadalupe", es la ex novia de Eugenio y no quiere que nadie se acerque a él, ya que aún no asimila que su noviazgo terminó y amenaza a Azucena y le menciona que debe alejarse de Eugenio, pero la joven no le hace caso.

En una de las escenas del capítulo, la ex de Eugenio y su mejor amiga le hacen la vida imposible a la protagonista y cuando la joven se encuentra sola en un salón, Daniela aprovecha para atacar a Azucena con ácido, el químico le cayó en el rostro de la joven, quien sufrió un terrible daño.

Tras la tragedia, los papás de Azucena levantan la denuncia y las autoridades detienen a Daniela por haber atentado contra la vida de una joven. Posteriormente el médico les confiesa a los padres de la protagonista de la serie de Televisa, que Azucena podría quedar completamente ciega.

Debido a lo sucedido, Eugenio no desea ser novio de Azucena y decide terminar la relación, la joven queda devastada, pero una nueva oportunidad llega a su vida, un joven que es chofer de un autobús la ayuda, y conforme pasa el tiempo se enamoran y deciden ser novios.

En el capítulo de "La Rosa de Guadalupe", la actriz, quien interpretó a Azucena, por fin recupera la vista debido a una cirugía y en ese momento conoce el rostro de René, quien temió ser rechazado por su color de piel, pero la protagonista está segura que él es el amor de su vida y se casa con él.

