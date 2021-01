La Rosa de Guadalupe: "Cómo olvidarte", Irene humilla a Amalia

La Rosa de Guadalupe presenta una historia romántica

En el episodio de "La Rosa de Guadalupe", dieron a conocer la historia entre Amalia y Elías, pero Irene hará todo lo posible por impedir que su hijo tenga una amistad con la hija de su chofer. Descubre más detalles en La Verdad Noticias sobre este interesante capítulo.

Todo transcurre cuando Efrén y su chofer Juan estaban en un auto y de pronto unos asaltantes los interceptaron, uno de ellos asesinó al chofer con un arma de fuego. Tras la lamentable tragedia, la hija de Juan quedó desamparada, pero Efrén decide hacerse cargo de la niña.

En una de las escenas del episodio de "La Rosa de Guadalupe", Efrén le dice a su esposa que Amalia vivirá en su casa, pero la señora no quiere que la niña esté en su casa porque ella comenzó una amistad con su hijo Elías, y es por ello que decide que la pequeña se vaya a estudiar al extranjero.

Protagonista de La Rosa de Guadalupe se despide de su amigo Elías

La Rosa de Guadalupe presenta la historia de Amalia y Elías

Con el paso de los años, lamentablemente Efrén falleció, tras su muerte, Amalia regresa a México y se reencuentra con Elías y cuando se vieron nuevamente revivieron aquellos momentos de su infancia, pues la protagonista de la serie de Televisa recordó que ella y Elías eran amigos.

Elías y Amalia de la serie de Televisa se enamoran

Pero, en una de las escenas del capítulo, Irine no permite que la joven tenga un romance con su hijo, ya que ella le asegura a la protagonista que no quiere que ella se acerque a Elías, pero la joven no dejará que nada ni nadie se interponga en su felicidad.

A pesar de las intrigas de la mamá de Elías, el joven y Amalia, la guapa actriz que protagonizó el episodio de "La Rosa de Guadalupe", se compromete, pues el amor que surgió desde la infancia fue más fuerte que las mentiras de Irene; los jóvenes celebran su boda para disfrutar de su amor.

