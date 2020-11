La Rosa de Guadalupe: Cinco mujeres que han sido plantadas en el altar

En este artículo, La Verdad Noticias, te presenta un top cinco de las mujeres que han sido plantadas en el altar justo el día de su boda, dentro de los capítulos de la popular serie mexicana ¨La Rosa de Guadalupe”, basado en información retomada del Canal Las Estrellas.

1.- Clarisa - “Una Flor para la Vida”

En el capítulo 24, “Una flor para la vida”, Clarisa descubre que no puede tener hijos y su prometido David no está dispuesto a renunciar a su sueño de ser padre, por lo que el día de su boda va a casa de su novia para decirle que no se puede casar con ella.

Clarisa en "Una flor para la Vida"

2.- Malena - “Amor por Internet”

En el capítulo 1240, “Amor de internet”, Malena sueña con encontrar a su príncipe azul por medio de las redes sociales y es así como conoce a Romeo, sin saber que es uno de "los chulos" (hombres guapos que se dedican a seducir mujeres para quitarles su dinero).

Romeo le promete que se casará con ella y es así como Malena cae en su trampa y planea el día tan esperado, para el que ella paga todo. El día de la boda, Romeo huye con todo el dinero de Malena, quien se queda desamparada esperándolo en la iglesia y endeudada.

Lamena en "Amor por Internet"

3.- Daniela - “Venganza”

En el episodio 1301, “Venganza”, Daniela está a punto de casarse con Iván, pero su amigo Antonio le dice el día de su boda que éste es el hijo del hombre que la violó, del cual quiso vengarse por haber destruido a su padre y que terminó metiendo en la cárcel. 'Daniela' decide cancelar la boda llena de lágrimas en un estremecedor capítulo.

Daniela en "Venganza"

4.- Sofía - “Un Secreto de Amor”

En el capítulo 1416, “Un secreto de amor”, Sofía está a punto de casarse con Jonathan, pero su prima Patricia decide seguirla y piensa que tiene un amante, por lo que toma algunas fotografías que muestra a su prometido sobre una supuesta infidelidad.

Sofía no puede desmentir la infidelidad frente a su madre, ya que el hombre a quien ve a escondidas es su papá, a quien su mamá odia y le ha prohibido ver. Mientras tanto, Jonathan cancela su compromiso, pensando lo peor.

Sofía en "Un Secreto de Amor"

5.- Gema - “Soledad”

En el capítulo 1426, “Soledad”, Maximiliano está a punto de casarse con Gema, pero antes de la ceremonia llega Adela, una compañera de su trabajo que siempre ha estado enamorada de él y que el día de su cumpleaños lo emborrachó para meterlo en su cama. Escena por la que ha sido recordada esta actriz.

Ésta le dice a 'Maximiliano' que está embarazada y que cancele la boda antes de que ella haga un escándalo, por lo que éste termina haciéndolo. 'Gema' queda destrozada.