La Rosa de Guadalupe: Capítulo "Mi nombre es venganza", le destrozan el rostro

Capítulo de "La Rosa de Guadalupe" muestra una historia de venganza

En la exitosa serie de "La Rosa de Guadalupe", dieron a conocer en el capítulo "Mi nombre es venganza" sobre la vida de María de la Luz quien sufre la traición de su marido, él tiene una aventura con una mujer muy guapa y atractiva con quien decide hacer una nueva vida.

La traición fue un duro golpe para ella, pues luego de varios intentos por quedar embarazada por fin lo logró, pero su esposo le comentó que lo había descuidado en la intimidad y por esa razón decidió tener una amante, con quien desea tener hijos y así olvidar a su ex esposa.

La protagonista de la serie de de televisión "La Rosa de Guadalupe", tenía la ilusión de formar una familia, incluso quería darle la noticia a su esposo de que tendrían un bebé, pero María se llevó una gran decepción de su marido. Tras una fuerte discusión, ella sufre un grave accidente que le destroza el rostro.

Al descubrir la infidelidad, sale de su casa con un enorme sufrimiento, por lo que al manejar sufre un impactante accidente que le dejó desfigurado el rostro, por lo que decide vengarse de su esposo, pues ella culpa a su marido de su sufrimiento y del accidente que tuvo.

Tras verse en el espejo y ver destrozado su rostro, la protagonista de "La Rosa de Guadalupe" planea una venganza, pero antes necesitaba someterse a varias operaciones para mejorar su apariencia tras las cicatrices que quedaron en su cara. Con el paso de los años logra lucir un nuevo rostro.

María de la Luz conquista al hijo de su ex esposo, quien quedó obsesionado con ella, de igual forma su ex marido también cae en la trampa de la protagonista, pues ella pensó que logró su venganza ya que su esposa vio a su pareja en la cama con su amante.

En la historia que presentó la producción de Televisa, dieron a conocer como María de la Luz no logró destruir la vida de su ex esposo, pues a pesar de su venganza, la actual esposa de su ex lo perdona y decide darle una nueva oportunidad. ¿Consideras que debió perdonar a su marido?