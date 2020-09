La Rosa de Guadalupe: Capítulo "Corazón de papel", Sabina sufre de violencia

Serie de Televisa presenta una historia sobre la violencia

En el reciente capítulo que dio a conocer la serie de Televisa "La Rosa de Guadalupe", presentaron "Corazón de papel", una historia que trata sobre la vida de Sabina, una joven que vive cegada por el supuesto amor que le tiene a su novio, quien la ofende, humilla y golpea brutalmente.

La historia de amor entre la joven y Emmanuel parece ser el noviazgo perfecto, hasta que él comienza a mostrar ciertas actitudes que han sido alarmantes, pero su novia cree que es normal y le oculta a su mamá que su galán la daña físicamente, pero su madre se da cuenta de las intenciones de él.

Al transcurrir los meses de su relación sentimental, Irena la protagonista de la producción de "La Rosa de Guadalupe", quiere conocer al novio de su hija, pero el chico pone pretexto, pues no considera necesario conocer a la familia de su novia, aunque una situación pondrá en peligro la vida de la joven.

La protagonista de "La Rosa de Guadalupe" está convencida que su hija le dice mentiras para ocultar los golpes que su novio le da, pues ella le dice a su mamá que su novio no es violento, pero Irene no está tranquila y va a visitar a la madre de Emmanuel, quien le asegura que su hijo no es violento.

La visita que hizo la madre de Sabina, alteró a Emmanuel, quien decidió terminar el noviazgo, pero la joven cegada al supuesto amor que le tenía lo fue a buscar a su casa, en aquel lugar el chico comenzó a golpear salvajemente a su ex novia hasta dejarla inconsciente y con el rostro desfigurado.

La situación enfureció a la madre de la víctima, quien cobró venganza con sus propias manos, la protagonista de la serie de Televisa secuestró a Emmanuel y pensó asesinarlo, pero solo le quiso dar una lección, aunque Irine fue llevada a prisión.

Tras terminar su sentencia en la cárcel, la protagonista de "La Rosa de Guadalupe" regresa a su casa junto a su hija, y se da cuenta que la venganza no trae nada bueno, y que la violencia contra las mujeres se debe terminar. ¿Consideras interesante esta historia?