La Rosa de Guadalupe: Capítulo "Amor eterno", no la satisface sexualmente

"La Rosa de Guadalupe", la protagonista desea un encuentro íntimo

En el capítulo “Amor eterno” que presentó la exitosa serie de Televisa “La Rosa de Guadalupe”, dieron a conocer la historia de la protagonista “Karina” una joven que esperaba con ilusiones que su matrimonio sea perfecto, pero la realidad fue inesperada.

Todo comenzó cuando ella y su prometido "Julio", estaban revisando que todo estuviera perfecto en el esperado día de su boda, pero antes estuvieron a solas en su departamento, donde dieron rienda suelta a su amor, pues fue la primera vez de “Karina”.

El encuentro no fue de tanta pasión como se imaginó la protagonista, pues su prometido no tardó demasiado en el encuentro íntimo, pues su novia se cuestionó si en verdad hacía lo correcto en casarse con él, pues el joven no pudo cumplir sus deseos sexuales.

En las escenas del capítulo de “La Rosa de Guadalupe”, Julio se mostró maravillado por tener intimidad con su prometida, pero ella no pensó lo mismo, por lo que los días pasaron y “Karina” prefirió hablarlo con sus amigas y con su mamá, quienes le sugirieron que quizás él estaba nervioso por tener un momento de pasión.

Los meses pasaron y llegó el primer año de casados, pero las cosas en cuanto a los deseos sexuales no mejoraba en la pareja, por lo que la protagonista le sugirió a su esposo que era el momento de buscar ayuda o sino las cosas en su matrimonio acabarían de la peor manera con un triste divorcio.

A pesar del gran amor que se juraron en el altar, “Karina” era muy infeliz con su esposo, ya que él no la satisfacía sexualmente, pero de un momento a otro la protagonista de "La Rosa de Guadalupe" decide irse de su casa, aunque por la insistencia de su mamá le dio otra oportunidad a “Julio”.

El tiempo pasó y las cosas no mejoraron, hasta que “Karina” se armó de valor y le pidió el divorcio a “Julio", quien estaba acudiendo al médico, pero su esposo le pidió que es mejor separarse ya que se reencontró con alguien, un viejo amor del pasado a quien conoció en la preparatoria.

Julio le reprochó que se sentía humillado y que perdió su hombría, pero él no dejaría ir así de fácil a su esposa y le dio una tremenda golpiza. La protagonista de "La Rosa de Guadalupe" fue a parar al hospital por las agresiones que sufrió de su pareja, pero tras lo sucedido pudo regresar a la soltería y por fin casarse con su "Amor eterno".

Este capítulo que presentó la serie "La Rosa de Guadalupe" causó revuelo en las redes sociales, pues los usuarios comentaron que "Karina" debió resolver su matrimonio ante la falta de su deseo sexual, pero por el otro lado, no estuvieron de acuerdo por la forma en que reaccionó "Julio", ¿Crees que debió pedir el divorcio?