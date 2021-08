La Roca no volverá a “Rápidos y Furiosos” por problemas con Vin Diesel

Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, no estará presente en las próximas películas de “Rápidos y Furiosos”, según ha revelado el productor Hiram García.

Luego de estrenarse la novena película Fast And Furious (como es conocida en inglés) el actor Vin Diesel indicó que la saga tendrá dos películas más, pero habrá grandes cambios pues se ha confirmado de Dwayne no volverá a participar en la franquicia, donde daba vida al Hobbs.

Durante una entrevista con Collider, el productor Hiram García indicí que luego de grabar la octava película de la saga el actor Dwayne Jonson "tomó la firme decisión de terminar con su paso por Fast and Furious por motivos evidentes", donde al parecer se refería a la mala relación y problemas que tenía con Vin Diesel, lo que provocó que el rodaje de la entrega fuera bastante complicada.

Aún hay planes para Hobbs

El personaje de Hobbs aún estará en la franquicia

Pese a que el actor ya no estará en la película la franquicia aún tiene planes para su personaje, aunque no reveló cómo lo introducirán en el filme. El productor señaló "aunque no estará en Fast and Furious 10 u 11, eso no interferirá con nuestros planes para Hobbs".

El productor Hiram García indicó que tiene un plan para el personaje de Hobbs y señaló que cree que tendrá la aprobación de los fans. "Estamos trabajando para dar algo realmente único y fresco y sabemos que el estudio está deseando que os lo demos los antes posible".

¿Por qué la roca no está en Rápidos y Furiosos 9?

Los actores tuvieron fuertes discusiones durante las grabaciones

El actor decidió dejar la saga de Fast And Furious y no apareció en la novena película presuntamente por los problemas que tuvo con Vin Diesel durante el rodaje de la octava entrega.

Por su parte Vin Diesel reveló qué se peleó con Dwayne Johnson cuando él, como productor, decidió actuar con “mano dura” durante la grabación de la octava película para así sacar lo mejor de Dwayne Johnson. Por su parte el protagonista de Black Adam ha respondido sarcásticamente indicando que se ha reído mucho con las declaraciones de su ex compañero de reparto.

Pese a que Dwayne Jhonson, La Roca, no estará más en las películas de Rápidos y Furiosos lo seguiremos viendo es su propio spin-off, Hobbs and Shaw.

