La Reina del Sur: ¿Por qué Kate del Castillo duerme armada en la vida real?

Kate del Castillo es la famosa protagonista de la serie La Reina del Sur que ha cautivado a millones de fanáticos con su interpretación de Teresa Mendoza; sin embargo, este vínculo con los temas del narcotráfico le han traído serias consecuencias a la famosa.

Y es que ha confesado en entrevistas pasadas que duerme con una pistola junto a su cama, esto debido al trauma que le causó contactar con el mismísimo Chapo Guzmán, el cual era prófugo de la justicia en ese entonces y según sus palabras el mismo gobierno mexicano le confirmó que gracias a eso pudieron capturarlo.

Es por eso que cuando el FBI, la CIA y el IRS le confirmaron que el cártel amenazó directamente a ella y su familia sintió mucho miedo, e incluso las autoridades le pidieron que abandone su hogar, sin embargo, la actriz se negó y afirmó que:

"Si me van a matar, me van a matar aquí en mi casa, porque es mi único lugar, así que no vengan a amenzarme"