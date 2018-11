“La Probadita” es el más reciente éxito musical de la banda Blanco y Negro

"La Probadita" viene a reafirmar el éxito que Blanco y Negro, esta agrupación de origen poblano acostumbra tener.

Luego de que el tema "La De 40" viniera a romper esquemas y a demostrar que la cumbia se está actualizando con los sonidos frescos y la innovación de fusiones diferentes, "La Elegancia Musical de México" presenta una melodía que mantiene ese singular estilo de incitar a todos a bailar.

"La Probadita" es una composición de MF Galindo, donde expone como tal los sentimientos hacia la persona que se siente cierta atracción, argumentando que no está conforme sólo con los besos que esta a su vez le da, sino que hay que trascender a más y por ello pide "La Probadita" de su amor.

"Yo no tengo la culpa, que despiertes ese deseo, tú me das solo besos, pero yo quiero otra cosita, poco a poquito, sólo déjate llevar, y cierra tus ojitos, poco a poquito, yo te voy a llevar al paraíso, dame la probadita, la probadita, probadita del amor, tú no sabes de lo que te has perdido, se te confun’, ‘fun, ‘funde el corazón...", cita parte de la letra de dicho tema.

Blanco y Negro es sinónimo de elegancia y marca mucha presencia en cualquier recinto que se presente, de tal manera que son bien recibidos por el público, quienes a su vez han logrado que la mayoría de temas de la agrupación figuren en los charts especializados en la música de cumbia que estos mismos representan.

"La Elegancia Musical de México" quiere seguir dándote "La Probadita" de lo que están hechos estos músicos e intérpretes originarios de Puebla, por eso no los pierdas de vista en redes sociales y sigue apoyando su música mediante las frecuencias radiales de tu preferencia.

Facebook: Blanco y Negro

Instagram: @gpoblancoynegro

Twitter: @GpoBlancoyNegro

Web: www.grupoblancoynegro.com.mx

Ricardo D. Pat