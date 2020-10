'La Pasión de Cristo' tendrá una secuela y prometer ser emocionante

El mundo del cine recibió la gran noticia de que una secuela de la exitosa película ‘La Pasión de Cristo’ dirigida por Mel Gibson ha sido confirmada.

Según Jim Caviezel, protagonista de la primera entrega de ‘La Pasión de Cristo’, Mel Gibson ya le envió el último guión de la secuela y está seguro que esta podrá superar a la primera parte y que incluso podría llegar a ser considerada como “la película más importante de la historia mundial”.

Secuela de 'La Pasión de Cristo' repetirá protagonista

La secuela llevará por título ‘La Pasión de Cristo: La Resurrección’ y contará precisamente la resurrección de Jesús. Recordemos que la primera entrega fue muy controversial e incluso llegó a ser catalogada por muchos como una de las películas más violentas y fuertes que cuenta la historia del Hijo de Dios en la pantalla grande.

Jim Caviezel vuelve a ser elegido para protagonizar a Jesús en la secuela de 'La Pasión de Cristo'.

Te puede interesar: ¿Qué fue de los actores que interpretaron a Jesús en el cine?

Jim Caviezel habló sobre las nulas posibilidades que tuvo para rechazar el papel protagónico de la cinta dirigida por Mel Gibson: “No tuve elección a la hora de interpretar el papel, tuve que defenderlo. Tuve que luchar para sobrevivir a las críticas. Yo solo tengo lo que hago como actor, esa es mi habilidad, y me la dio Dios. No me lo di a mí mismo”.

La secuela de 'La Pasión de Cristo' contará la historia de la resurrección de Jesús.

Hasta el momento se desconoce cuando será el inicio de grabaciones de la secuela de 'La Pasión de Cristo' y por ende tampoco se sabe la fecha del posible estreno.

Fotografías: Instagram