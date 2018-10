¡La Odian! Galilea Montijo no aguantó presión y desactivó comentarios de Instagram

Luego de ser constantemente agredida por los usuarios de las redes sociales, desde hace un par de horas nos percatamos que Galilea Montijo decidió bloquear los comentarios que sus seguidores pudieran emitir en las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram.

Galilea Montijo no piensa aguantar más agresiones de la gente

A decir verdad, Galilea Montijo era uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana, pero la historia dio un tremendo giro desde que la conductora emitió unas declaraciones donde recalcaba que si Andrés Manuel López Obrador ganaba la presidencia de México se iría del país, pues despreciaba la imagen e ideología del entonces candidato político.

Galilea Montijo le dice ignorante a la gente que votó por AMLO

A raíz de estos comentarios, los ataques en su contra no pararon, sin embargo, la bomba detonó cuando en las elecciones electorales, AMLO, a como suelen referirse a Andrés Manuel López Obrador, se le nombró como fidedigno ganador de las votaciones, convirtiéndolo en el nuevo Presidente de la República Mexicana.

AMLO gana la presidencia de México

Desde aquel entonces, a Galilea Montijo se le ha pedido frecuentemente que cumpla su palabra y se retire del país, y esto no ha ocurrido tan solo en las redes sociales, pues recordemos que hace poco mientras la conductora grababa un programa en vivo en la calle, fue confrontada por una mujer que le exigió que se fuera del país, a lo que Montijo le respondió tajantemente a la señora que ella nunca emitió tal comentario y que mejor se pusiera a estudiar.

Las últimas declaraciones de Galilea Montijo sobre el tema AMLO

“Si yo lo hubiera hecho pues sería pensar que para qué abro la boca, pero si de algo me he jactado siempre es que no me gusta hablar de política, no sé, no me interesa”, aseveró Montijo.