'La Navidad de las madres rebeldes' llega a los cines

Si usted gustó de la primera entrega y busca una película para pasar el rato, esta es su mejor opción.

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del éxito inesperado de la entrega anterior, el estudio decidió exprimir hasta el último centavo de nuestros bolsillos con esta historia - que hemos visto miles de veces- bastante gastada al punto que la semana pasada se estrenó una cinta con la misma premisa “Guerra de papás 2” Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn interpretan a madres jóvenes que deciden tomar las riendas de su vida y vivir eternamente en la fiesta. Esta Navidad el trío planea: ver televisión y pedir comida china de cena, todo se destruye cuando inesperadamente las madres del trío hacen su aparición para destruir cualquier esperanza de una pacífica "Noche buena". La introducción de Susan Sarandon, Christine Baranski y Cheryl Hines como el trío de madres invasivas y destructivas es una movida perfecta por parte de los realizadores Jon Lucas y Scott Moore conocidos por “The Hangover” y una serie de películas navideñas olvidables más. Susan Sarandon es la eterna alcohólica que sólo se aparece para pedir dinero y así alimentar su vicio con el juego; Baranski es la madre eternamente insatisfecha que busca denotar los error de su hija en todo momento y, por último, Cheryl Hines, para ella no existe el espacio personal a un punto clínico de imitar a su hija. Con estos elementos la historia se construye de forma caótica y en ocasiones ridícula, pero en momentos retoma su forma, pero es imposible rescatar este filme que evidentemente es un intento del estudio de tener bonos navideños sustanciosos. Como en la entrega anterior, Kathryn Hahn se vuelve la estrella con su ligereza y rápido humor. Susan Sarandon aparentemente no supo que estaba trabajando en una comedia y su actuación es media y blanda. Por su parte, Mila Kunis y Kristen Bell hacen el esfuerzo por mantenerse relevantes. La navidad de las madres rebeldes es una franquicia tambaleante y con una estructura cómica que se basa más en el shock que en un buen chiste. En el núcleo emocional la historia toma caminos muy interesantes y profundiza en la relación de madres e hijas a un punto clínico, rescatando algo de su credibilidad. Por lo pronto este es un proyecto que no deja huella alguna de haber sido vista cinco minutos después de haber salido de la sala de cine. Los buenos momentos son fugaces y separados como para permanecer relevante en la mente del público. https://www.youtube.com/watch?v=flSXVvslI2w&feature=youtu.be