La NASA rinde tributo a los Rolling Stones en Marte

La Agencia Espacial más importante del mundo ha querido rendir homenaje a los Rolling Stones bautizando a una de las rocas que rodea la sonda Insight, que aterrizó en el planeta rojo a finales del año pasado.

El motivo por el que dicho cuerpo ha recibido el nombre de “Rolling Stone”, (es decir, “Piedra Rodante”), fue porque en el momento del aterrizaje de la sonda la roca se desplazó un metro de su posición original, un hecho que la NASA no había recogido nunca antes y que supone el mayor efecto que ninguno de sus experimentos ha provocado hasta ahora en Marte.

Un hecho de estas proporciones requería de un anuncio especial; es por eso que durante el concierto que The Rolling Stones ofrecieron el 22 de agosto en Pasadena, California, el actor Robert Downey Jr. hizo acto de presencia para dar a conocer la noticia.

Los Stones siguen presentando su actual gira por los Estados Unidos.

Sus Satánicas Majestades prosiguen de este modo con su 2019 US No Filter Tour” después de que Mick Jagger anunciara su reanudación tras la operación de corazón a la que se sometió.

La relación de la NASA con el rock no queda en este acontecimiento, pues el guitarrista de Queen, Brian May liberó el tema “New Horizons”, su flamante single que significó su primer lanzamiento desde el disco "Another World" de 1998.

Este es sin duda un tema de carácter bastante especial que cubre otra de sus grandes pasiones, la astronomía, pues se estrenó desde los centros de operaciones de la NASA ya que guarda estrecha relación con la misión del mismo nombre, que explorará Plutón.

"Será el objeto más distante que hayamos visto de cerca, a través de las imágenes que la nave enviará hacia la tierra. Para mí, personifica el deseo incesante del espíritu humano de comprender el universo que habitamos", declaró Brian May en la previa a la presentación de este track, que tiene algunas de las palabras que el fallecido científico Stephen Hawking brindó a los integrantes de la misión en el 2015.

Ricardo D. Pat