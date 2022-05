La Met Gala 2022 ha invitado por primera vez a todas las Kardashian-Jenner

Kim Kardashian ya había asistido al evento en años anteriores/Foto: Youtube

La MET Gala 2022 está por llevarse a cabo y por primera vez el evento organizado por Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue y una de las mujeres más importantes de la industria de la moda, decidió invitar a todas las hermanas Kardashian-Jenner.

Hasta hace unos años, las protagonistas del reality “The Kardashians” eran calificadas como “personas no gratas” para el exclusivo evento. Incluso los rumores decían que Wintour las consideraba como estrellas de “la telebasura”.

Sin embargo, el medio Page Six ha confirmado que todo el famoso clan esta vez sí estará en la MET Gala 2022, cuyo tema de vestimenta será “In America: An Anthology of Fashion”, siguiendo la línea de lo que vimos en la edición 2021, que se llamó “In America: A Lexicon of Fashion”.

Todas las Kardashian-Jenner asistirán a la MET Gala 2022

Todas las hermanas aparecerán en el importante evento de moda/Foto: Editorial

Hasta ahora, solamente Kim Kardashian, Kendall Jenner y Kris Jenner habían sido invitadas para formar parte del lujoso evento de moda. En algunos años, Kylie Jenner tuvo algunas apariciones en el evento, pero como “acompañante” o “plus one”, y no como invitada oficial.

La Costume Institute Gala que se realiza en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido. Wintour, quien desde 1995 pasó a ser la presidenta y organizadora de la gala, es quien decide qué celebridad asistirán a la noche, pueden ser desde deportistas, influencers, actores, cantantes, entre otros.

Por lo cual, al invitar a todas las hermanas Kardashian-Jenner por primera vez veremos la participación de Khloé y Kourtney Kardashian, donde es muy probable que también aparezcan Travis Barker, el prometido de Kourt, así como Pete Davidson, el nuevo novio de Kim. Mientras que Kylie nuevamente podría asistir con el padre de sus hijos, Travis Scott.

¿Cuándo acudió por primera vez Kim Kardashian a la MET Gala?

Kim recibió miles de burlas por cómo se veía su cuerpo con este primer look que usó en la gala/Foto: Univisión

Kim acudió a la Gala MET por primera vez en 2013 como acompañante de su ahora ex esposo Kanye West, cuando ella estaba embarazada de North. Esta primera experiencia en el evento no fue precisamente satisfactoria para la empresaria.

Según ella misma reveló en 2019, de camino a casa lloró después de ver lo mucho que la criticaron en redes sociales por su vestuario, ya que su vestido floreado y ajustado provocó miles de críticas sobre su cuerpo.

En los años siguientes, Kim siempre iba como el “plus one” de Kanye, hasta su separación en 2020. Por lo que la MET Gala del 2021 por primera vez Kim Kardashian fue invitada de forma exclusiva, así que ahora, muchos se preguntan cómo será su look para la edición 2022 que se realizará este lunes 2 de mayo.

