La Mala Rodríguez se muestra en trabaje de baño en Instagram y despierta deseos

La Mala Rodríguez enciende los deseos más bajos de sus seguidores de Instagram con un traje de baño extremadamente sexy, ¿ya lo viste?, ¡aquí te damos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que la rapera española es considerada una de las mujeres más sexys de su país, un título que se ha ganado a creces, pues, aunque no tiene todavía muchas fotos en su cuenta oficial de Instagram, desde sus inicios en la red social ha mostrado ser cautivadora, así que lo suyo no solo es la música, también ama la cámara.

Con 42 años la cantante hizo que todos sus seguidores se volvieran locos, pues mostró sus atributos en una selfie contra el espejo y sin dejar nada a la imaginación, con lo que logró tener hasta el momento más de 180 mil ‘me gusta’.

La Mala. Foto: Instagram malarodriguez

Esta ardiente publicación fue hecha luego de que La Mala Rodríguez mostró su cuerpazo y sacó el barrio desde el baño tan solo un día antes de presumir su traje de baño, con lo que confirma que su lado sexy ¡es irresistible!

La Mala Rodríguez tiene cuenta en OnlyFans

La Mala tiene OnlyFans. Foto: heraldodemexico.com.mx

La Mala Rodríguez muestra fotos y juega con la psicología de sus fans en Instagram subiendo historias candentes a su cuenta, las cuales, luego de un momento elimina, pero ¿sabías que tiene OnlyFans?, así es, lo abrió en el 2020, y debido a esto recibió miles de fuertes críticas, ¿tú estás a favor o en contra?

Esta rapera española no tiene límites cuando se trata de mostrar tus atributos a sus seguidores, de ahí que no es extraño que optara por abrir una cuenta de contenido para adultos; sin embargo, algunos fans no están del todo contentos con esta decisión.

Es importante mencionar que lejos de sus escándalos, La Mala Rodríguez ya lleva siete discos y es una rapera muy famosa en el ámbito de la música.

Con información de debate.com.mx