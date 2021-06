Tras casi 20 años de carrera artística, María Rodríguez Garrido, mejor conocida como La Mala Rodríguez, ha experimentado infinidad de vivencias dentro de la música, aunque también en el sexo, viajes y drogas, que dejó plasmadas en el libro “Cómo ser Mala”, donde reúne sus memorias desde su infancia hasta su vida actual dentro del panorama musical de vanguardia.

Con 42 años y nativa de Jerez de la Frontera, España, la cantante comparte en su libro cómo fue su paso por México y el momento en que un alto funcionario le hizo llegar a su hogar un kilogramo de cocaína.

“Esas conversaciones que se tienen en fiesta. Conozco a un funcionario de no sé qué, que me dice que puede enviar lo que yo le diga a casa. Y yo, de coña, le pido un kilo de cocaína que el tío me envía y me llega unos días más tarde. La pasamos súper bien”, sentenció la intérprete de Mujer Bruja.

¿Qué más revela la Mala Rodríguez en su libro?

La Mala Rodríguez revela que un alto funcionario de México le envío cocaína.

En las páginas de “Cómo ser Mala”, los reveladores pasajes de su vida continúan, incluso comparte que abortó, aunque ella está en contra de ese acto. “Estoy en contra del aborto, pero aborté. Por lo tanto, nunca te obligaría a hacer lo que yo digo. Videntes que conozco en Sevilla me cuentan que han visto el espíritu de muchos fetos vagando por hospitales”.

¿Cuándo sale a la venta “Cómo ser Mala”?

La Mala Rodríguez revela que un alto funcionario de México le envío cocaína.

El libro de La Mala Rodríguez ha sido presentado a los medios, y será puesto en venta a partir del próximo 30 de junio, que ya lo describen en sitios de internet como “el camino que la llevó del barrio al Olimpo del rap en español, cargándose a su paso todos los prejuicios del mundo donde antes solo había hombres”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.