La MET Gala está de vuelta y con ella se espera la presencia de Rihanna

Luego que fuera suspendido en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, la MET Gala está de vuelta y con ella varios personajes reconocidos en el medio artístico, quienes rinden tributo a los grandes diseños.

La reunión en el prestigioso Museo Metropolitano de Arte de Central Park, Nueva York, es el escenario para ver la conjunción de la belleza, el arte y la alta costura.

MET Gala está de vuelta con esta temática

La bandera de Estados Unidos y su moda, la temática en el Museo Metropolitano de Arte de Central Park, ahora que la MET Gala está de vuelta.

Dos serán las exposiciones ‘In America: A Lexicon Of Fashion’ y la otra ‘In America: An Anthology Of Fashion’ que será en el 2022. Por lo que la temática será un homenaje a la moda estadounidense, así que cientos de estrellas, el azul, blanco y el rojo seguramente resaltarán.

La MET Gala está de vuelta y tendrá el objetivo de recaudar fondos para la exposición anual del Costume Institute del mismo Museo Metropolitano de Arte.

¿Cuándo será la MET Gala?

La transmisión en vivo del MET Gala comenzará el 13 de septiembre en la cuenta oficial de Twitter de Vogue a las 10.30 p.m. Esta será presentada por la actriz y cantante Keke Palmer, y la actriz, escritora y directora Ilana Glazer.

Tendrá como coanfitriones al actor Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka y Amanda Gorman. Junto a ellos Tom Ford, Adam Mosseri de Instagram y Anna Wintour ejercerán de presidentes honorarios.

MET Gala está de vuelta: Asistentes

Jennifer Lopez, Shawn Mendes entre otros estarán en la MET Gala.

También se suman Selena Gomez, Ariana Grande, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kim Kardashian West, Beyoncé, Jennifer Lopez, Shawn Mendes junto a Camila Cabello y La Rosalia.

Junto a ellos Blake Lively, Addison Rae, Emma Chamberlain, la espectacular Lady Gaga que se espera sorprenda como siempre. También las modelos Gigi Hadid, Bella Hadid, Allyson Felix, Tom Brady y Gisèle Bundchen. No olvidemos que en en la edición 2021, la MET Gala tendrá como invitados a tiktokers e influencers.

Regresa una reina, Rihanna

En las escaleras del museo también veremos a Sarah Jessica Parker, Kate Moss, la mexicana Salma Hayek, Naomi Osaka, Lorde, Chloe Fineman y se espera también a Rihanna.

Harry Styles, Jared Leto, Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski, Lupita Nyong’o, Lilly Collins, la cantante Taylor Swift, Cole Sprouse, Cara Delevingne y Lana Del Rey finalizan la lista de invitados conocida hasta ahora. Recientemente se filtró que Kimberly Loaiza se sentará con Kylie Jenner en la MET Gala 2021.

