La Llorona se deja ver en el póster de "The Curse of La Llorona"

A mediados de año, James Wan (The Conjuring) presentó su nuevo proyecto de terror. Se trata ni más ni menos que de The Curse of La Llorona, un intento por internacionalizar la popular leyenda mexicana.

Wan es el productor de la cinta, pero el director a cargo es su amigo Michael Chaves (Chase Champion), y estará protagonizada por Linda Cardellini (Freaks & Geeks), Patricia Velásquez (The Mummy), Sean Patrick Thomas (Halloween: Resurrection) y Raymond Cruz (Better Call Saul).

La historia de The Curse of La Llorona se desarrolla en la década de 1970, en Los Ángeles, y el personaje de Cardellini será una trabajadora social viuda que cría sola a sus dos hijos, mismos que son acosados por la Llorona.

Este es el primer póster promocional que nos deja ver por primera ocasión a esta Llorona hollywoodense:

El póster oficial de La Llorona

La sinopsis oficial de la cinta dice:

“La Llorona, la mujer que llora, es un horrible fantasma atrapado entre el cielo y el infierno, con un destino terrible sellado por su propia mano. La sola mención de su nombre ha causado terror en todo el mundo por generaciones. Mientras vivía, ahogó a sus hijos por un ataque de celos, y después se arrojó a un río mientras lloraba de dolor. Ahora sus lágrimas son eternas. Son letales, y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. La Llorona se arrastra en las sombras y ataca a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. A medida que los siglos han pasado, su deseo se ha vuelto más voraz … y sus métodos más terroríficos. En los años 70, en Los Ángeles, La Llorona acecha en la noche buscando a tus hijos.”

The Curse of La Llorona estrenará su primer teaser tráiler con imágenes de la película mañana (18 de octubre) y llegará a los cines el 19 de abril de 2019. Wan confía tanto en esta cinta que tomó la decisión de que Michael Chaves sea el director de El Conjuro 3.