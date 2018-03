Agencias/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- Próximamente y como cada año la ciudad de San Diego será sede de una de las convenciones, si no es que la mejor, más importantes del mundo, que ha sido testigo de grandes lanzamientos principalmente del mundo de los superhéroes y esta año no es la excepción pues estará la Liga de la Justicia en San Diego Comic Con, generando aún más expectativas. Warner Bros. se ha encargado de generar mucha incertidumbre entre los fanáticos para saber más sobre el mundo de DC que está viendo la luz en los cines para enfrentar al ya bien sustentado Marvel. Ahora se hizo el anuncio que todo el reparto de la Liga de la Justicia estará presente en la Comic Con 2017 en San Diego, California. Los fans tendrán la oportunidad de poder ver a los encargados de dar vida a los superhéroes de DC, como Ben Aflleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash) y Ray Fisher (Cyborg). James Wan, director de la película monográfica 'Aquaman', tampoco faltará para la ocasión. Un filme cuyo rodaje está en marcha desde hace varias semanas. Del que aún no se sabe si estará presente es de Henry Cavill (Superman) al que no se menciona en el comunicado de prensa de Warner Bros.

NO SON LOS ÚNICOS

Pero los héroes deno son la única atracción de Warner para la, pues también prepara la promoción de Blade Runner 2049, del director Denis Villeneuve, a la que acudirá el reparto de la película liderado por Harrisón Ford, que volverá a la piel de Deckard, Ryan Gosling y Ana de Armas. Eso sin desdeñar la aparición de Steven Spielberg para presentar su último proyecto, la adaptación de la novela distópica de ciencia ficción, Ready Player One. Para ello contará con la ayuda de los actores que protagonizarán la película: Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse) y Olivia Cooke (Bates Motel)