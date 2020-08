La Leyenda de Korra: Cosplayer se hace VIRAL por lucir idéntica al personaje

A finales de agosto de 2020, los fanáticos tendrán la oportunidad de sumergirse una vez más en el mundo del sucesor de Avatar: The Last Airbender titulado La Leyenda de Korra. Esta serie mostró la continuación de la línea de Avatares y a pocos días de su llegada a Netflix, un fan ha honrado la franquicia con un cosplay perfecto.

Aunque muchos creen que la serie original superó con creces los eventos de su secuela, las aventuras de Korra son definitivamente únicas y nos mostraron aspectos completamente nuevos del mundo del que muchos se han enamorado. Así que tener la oportunidad de hacer un maratón con ambas series de Avatar parece un gran regalo de verano.

La cosplayer de Instagram “CutiePieSensei”, compartió una recreación perfecta de Korra, el Avatar que llegó después del fallecimiento de Aang y la conclusión de la serie original Avatar: The Last Airbender. Su publicación se hizo viral al superar los 54 mil me gusta, siendo la versión de la protagonista en su última temporada 4.

Cosplay de Korra en Instagram

Cuando Korra apareció por primera vez en escena como personaje, casi de inmediato demostró ser diferente de Aang, el Avatar anterior cuya muerte trajo la vida de su sucesor. Viviendo en un mundo muy diferente del que su predecesor era parte, ella tuvo que lidiar con un movimiento que quería erradicar a los que controlaban elementos.

La Leyenda de Korra

Centrándose mucho más en la tecnología y brindándonos un vistazo a las vidas de los personajes que habían llegado antes, La Leyenda de Korra pudo hacerse un hueco entre los fanáticos y sigue siendo una serie sólida hasta la fecha. Su historia continuó en los cómics y presenta personajes LGBT que se han convertido en aliados oficiales. ¿Sabías que la franquicia aún continúa creciendo su historia?