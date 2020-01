‘La La Land’ entrará a la lista de películas de Netflix

La película musical nominada al Oscar, “La La Land” dirigida por Damien Chazelle llegará en febrero a Netflix. La cinta protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling que hizo llorar, cantar y bailar a más de uno, se estrenará durante el primer fin de semana del mes del amor y la amistad en la plataforma de streaming Netflix.

“La La Land” cuenta la historia de amor que surge entre Mia (Emma Stone) quien es una camarera que desea convertirse en una famosa actriz, y Sebastian (Ryan Gosling) un pianista de jazz desempleado que desea abrir su propio bar donde solo haya música Jazz. Ambos personajes viven intensos momentos juntos, que te llevarán en una montaña rusa de emociones.

De esta película dramática musical, surgieron los éxitos como “City of Stars” y “Another Day in the Sun”. En “La La Land” pudimos ver el talento vocal de la cantante Emma Stone y el potencial de danza con el que cuenta el actor Ryan Gosling. Una película que recibió 14 nominaciones al Oscar, donde se llevó algunos como Mejor Actriz por el papel de Emma Stone, Mejor Banda Sonora y Mejor Director para Damien Chazelle.

“La La Land” ganó por unos segundo el Oscar como Mejor Película

La polémica que todos los cinéfilos y fans de “La La Land” recuerdan fue durante la premiación de los Oscars 2017, cuando anunciaron que la cinta musical se había coronado como la película ganadora; justo cuando todo el elenco y la producción subieron al escenario a celebrar su triunfo, les avisaron que en realidad ellos no habían sido los ganadores, y que hubo una confusión.

También te puede interesar: Taylor Swift estrena el tráiler de su impactante documental “Miss Americana” (VIDEO)

En realidad la película que se llevó la estatuilla como Mejor Película de los Oscars 2017 fue la cinta “Moonlight”; sin embargo ese error quedó marcado en la historia de las premiaciones. Si deseas ver de nuevo “La La Land” o por primera vez, pronto la podrás encontrar en Netflix.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.