La Jarocha aprendió a nadar en Reto 4 Elementos

Alejandra Rivera la Jarocha, fue quien salió esta semana del reality show de resistencia, Reto 4 Elementos, Naturaleza Extrema, y tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista, y platicar respecto a su participación, supimos quiénes son sus favoritos para ganar y todo lo que creció en con su participación.

“Me fue increíble, personalmente es una vivencia que me voy a llevar para siempre, superé mis medios pues no sabía nadar, también vencí mi miedo a las arañas y a las víboras, otra de las cosas que disfruté fue el estar encerrada y aislado día a día, hay muchas cosas más que se descubren al no estar pegado al celular”, dijo la carismática comediante Alejandra Rivera la Jarocha.

“Salí y lo primero que me enteré es que Adrián Uribe estaba grave, rece por el para que él estuviese bien, poco a poco fui investigando respecto a las noticia, pero lo primero que hice fue disfrutar a mi hijo”, dijo en exclusiva para La Verdad.

Al cuestionarla por su estadía y las relaciones amistosas que logró hacer en el programa nos comentó que logró hacer buenos amigos: “Hice amigas, Estefanía Ahumada, Carolina Moran, Pablito es mi hijo, lo agarraba a chanclazo , y Yurem es un ángel, que no tiene maldad” así se refirió a sus excompañeros de aldea y de retos.

Dijo que lo peor de Reto 4 Elementos fue haber perdido y también señaló como posibles ganadores a Estefanía Ahumada, Mónica Gómez y Memo Corral.