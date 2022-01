La India Yuridia niega haberle cerrado su perfil de TikTok a la pequeña Lucía

La comediante ofreció su ayuda a la pequeña Lucía para que pueda recuperar sus redes sociales.

La Verdad Noticias te dio a conocer con anterioridad que la comediante Perla Yuridia Ruiz Castro, mejor conocida en el mundo de la comedia como “La India Yuridia”, era acusada de haber mandado a cerrar las redes sociales de Lucía, una pequeña que generó más de 8 millones de seguidores en TikTok gracias a las imitaciones que realizaba de dicho personaje.

Dicha situación desató una ola de críticas en su contra, pero fue hasta ahora que decidió pronunciarse al respecto. A través de Facebook, dejó en claro que para ella es un honor que la pequeña haga imitaciones de sus personajes y que no tiene suficiente autoridad en dicha plataforma para cerrar perfiles ajenos.

“No tengo nada en contra de Lucy, al contrario para mí es un honor que ellas estén haciendo los tiktoks de mis audios, se los agradezco mucho… A mi me están acusando de que yo cerré una cuenta de Tik Tok, yo no trabajo en Tik Tok, yo no tuve nada que ver en el cierre de esa cuenta, no lo hice, yo no tengo autoridad en Tik Tok”, declaró en su transmisión de Facebook.

Asimismo, aseguró que no es alguien que sepa mucho de tecnología, por lo que le parece absurdo que le acusen de cerrarle su cuenta de TikTok a una niña y que esta situación ocurrió por cuestiones del copyright, lo cual no está bajo su control. Finalmente pidió a Lucía y a su madre contactarse con ella para aclarar las cosas y ayudarla a recuperar sus cuentas.

La pequeña Lucía pierde su cuenta de TikTok

La pequeña perdió su cuenta de TikTok con más de 8 millones de seguidores por reportes de plagio.

La pequeña Lucía se hizo viral a finales del año pasado debido a que supuestamente le cerraron su cuenta en TikTok por orden de la comediante. Ante dicha situación, la niña de 8 años de edad y su madre declararon su postura al respecto por medio de un video compartido en dicha plataforma.

“Así es amigo, me quitaron la cuenta de TikTok de 8 millones y también hace un ratito me quitaron la de YouTube, pero lo que nunca me podrán quitar es el amor de mis papás, el amor de ustedes y el amor de Dios que eso es lo que importa”, declaró Lucía, quien recibió el apoyo de los cibernautas.

¿Quién es la India Yuridia?

La comediante regiomontana se ha ganado un lugar dentro del humor mexicano.

Perla Yuridia Ruiz Castro es una comediante originaria de Monterrey, Nuevo León y tiene 38 años de edad. Su personaje más conocido es el de “La India Yuridia”, el cual está inspirado en la fallecida India María pero le ha dado un toque fresco, feminista y actual. Fue gracias a esta figura que ha logrado ganarse un lugar dentro de la comedia mexicana.

