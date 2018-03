¡La Hackearon! Esposa de Chester Bennington escribe terribles tweets

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Solo horas después de hacerse pública la muerte del vocalista principal de Linkin Park, quien acabó con su vida este jueves a los 41 años, la cuenta de Twitter de su esposa Talinda Bennington fue pirateada, informa Metro.

El 'hacker' realizó una serie de tuits grotescos en los que hace afirmaciones sobre la muerte del artista y el matrimonio que formaban Chester Bennington y Talinda Bennington. Los mensajes fueron borrados, aunque algunos usuarios lograron salvarlos. https://twitter.com/angiekaya/status/888255600827613191 Uno de los tuit publicados por el pirata en la cuenta deafirmaba: "Nunca lo amé realmente, y no he sido 'hackeada', solo estaba con él por el dinero, duele decirlo". Las críticas a la cruel acción de los piratas no se hicieron esperar por parte de los usuarios de, quienes de manera muy enfática desaprobaron el acto. https://twitter.com/wiwichuday/status/888254109672808448 https://twitter.com/cerezatelio/status/888286178054553600estaba casado y tenía 6 hijos fruto de dos matrimonios. El músico tuvo problemas de adicción a las drogas y el alcohol durante años. El cuerpo de Chester, que murió tras ahorcarse, fue descubierto la mañana de este jueves. Las autoridades estadounidenses confirmaron su fallecimiento.