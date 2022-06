La Güereja regresa a Televisa al igual que Chabelo

La Güereja al igual que Chabelo ¿Prepara su regreso a Televisa

María Elena Saldaña es una famosa comediante mexicana mejor conocida como La Güereja, por su programa La Güereja y algo más que fue transmitido de 1998-1999, donde interpretó a una niña de cuatro años que vivía con su papá, papel que tenía Benito Castro, fue captada saliendo de Televisa.

En esta ocasión la famosa comediante La Güereja, tras ser vista en Televisa de inmediato despertó las dudas de varios reporteros sobre si planea regresar a la televisora con su popular personaje.

Es por eso que en una breve entrevista María Elena Saldaña, La Güereja, aclaró: “Tuve una invitación a un programa, estoy muy contenta, ya le tengo menos miedo a la pandemia entonces ya andamos aquí chambeando y vamos a ver más adelante”.

La Güereja opinó sobre la pandemia

La carismática actriz María Elena Saldaña reveló cómo vivió la pandemia: “en general todo se movió, no había trabajo, los niños con las escuelas, todo se movió, todo era diferente… Hubo mucho chance de hacer muchas cosas, eso fue muy interesante y padre para mí, porque te das tiempo que no te habías dado para arreglar papeles y otras cosas. Eso fue muy interesante, valió la pena”.

Entre otros detalles la también actriz de comedia expresó como se encuentra de salud: “muy bien, muy contenta… Gracias a Dios ahorita estoy haciendo unos en vivo en TikTok y es maravilloso escuchar a tanta gente que me dice ‘Usted fue mi infancia’, ‘Yo la veía cuando era niño’ o ‘Yo le platico a mis hijos de usted’, es tan bonito, no tienes palabras para agradecer ese cariño”.

La actriz habla sobre la salud de Chabelo

María Elena Saldaña estará en Televisa

Por si fuera poco, la también actriz no descarta regresar al teatro y así lo expresó: “Alejandro me estuvo invitando, ojalá que hay una oportunidad y tengamos un chance de regresar”.

Cabe destacar que para finalizar La Güereja habló sobre la salud de Chabelo: “Realmente no estoy enterada, no sabía. Me dolería en el alma, es una gente que quiero, que respeto mucho, al que le agradezco muchísimo la oportunidad que me dio cuando se hizo La Güereja y algo más, que es toda mi escuela, es un señor que amo y voy a defender siempre”.

