La Divaza pelea con su mamá, quien aún no acepta su homosexualidad

El problema comenzó cuando el youtuber venezolano se presumió como sirena en redes sociales.

El youtuber Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como “La Divaza”, causó revuelo en redes sociales al compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde se muestra vestido como una sirena. Dicha publicación no fue del agrado de su madre, quien volvió a reclamarle por su homosexualidad.

A través de Instagram, el influencer mostró como su madre, quien es conocida por sus seguidores como “Queen Mamaza”, quien le dijo que él se había disfrazado de un tritón y no de una sirena. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella dejó en claro que aún no acepta las preferencias de su hijo, mientras que él solo pedía que lo respete.

Ante la ola de críticas recibidas, la madre del youtuber decidió bloquearlo de Instagram.

“El día que tu tengas una cuc* en el medio de la piernas entonces tú serás una mujer para mi, del resto pana usted es un macho, usted es un hombre, se acabó”, declaró la madre de la influencer, quien recibió ola de críticas por parte de algunos cibernautas, pues le recordaron que él ha hecho todo lo posible con tal de darle una vida mejor.

Ante los ataques, Kenya Fair Álvarez decidió limitar los comentarios de su cuenta de Instagram y bloqueó de dicha red social a su hijo, quien al parecer aún sigue luchando con el hecho de que su madre acepte sus preferencias sexuales, pues ella ha dicho en varias ocasiones que él es bisexual y no gay, aunque él siempre ha sido honesto con sus fans.

Tiene el apoyo de su padre y de sus fans

El Papá de La Divaza pic.twitter.com/eT6kAprT3O — GossipVzla (@ChismeDeFamosos) December 27, 2021

La discusión con su madre provocó que el influencer venezolano, quien recientemente expuso el presunto maltrato de JD Pantoja a Kimberly Loaiza, reciba el apoyo de sus fans, pero también recibió palabras de aliento por parte de su padre, quien aseguró que lo acepta tal y como es, además de que no está de acuerdo con las palabras de Queen Mamaza.

“Yo personalmente te digo de todo corazón, yo te acepto tal cual y como tu eres, no voy a entrar en detalles y tampoco me gusta que me estén preguntando si yo acepto a mi hijo. Él es feliz, está identificado con lo que quiere, hay que darle paz, que él esté bien consigo y yo lo aceptó ¿Cuál es el problema por seguir peleando por ese tema?”, declaró King Papazo.

¿Cómo se hizo famosa La Divaza?

El venezolano es una de las figuras más representativas de YouTube en Latinoamérica.

La Divaza es un youtuber venezolano y tiene 23 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, fue en 2012 cuando comenzó a publicar videos en su canal de YouTube, el cual ya cuenta con más de 10.4 millones de suscriptores. Hoy en día es un gran exponente de la comunidad LGBT en Latinoamérica.

Fotografías: Redes Sociales