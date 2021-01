La Chupitos fue CORRIDA de Televisa ¡Qué pasados!

Liliana Arriaga es una de los comediantes más queridas de la televisión mexicana, pues con su personaje de La Chupitos ha conquistado los hogares mexicanos generando grandes risas entre los televidentes.

Así corrieron a La Chupitos de Televisa

Lo que muy pocos conocen es que La Chupitos ha tenido que enfrentar momentos duros, como cuando fue despedida de Televisa, por eso en una entrevista en el programa 'Viva la alegría', que fue compartida en YouTube, la comediante de 49 años reveló cómo la corrieron y cómo fue su salida del canal, justo cuando empezaba su carrera en el mundo del espectáculo.

Me llegaron a sacar. Me agarran para la posada de publicistas que hacían. Yo era nuevecita en esto. Entonces fue de 'A ver, qué es lo que vas a decir', entonces yo dije mi rutina. En el momento que empiezo el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro. Yo veía mucho movimiento. Me sacan y me dieron un regañadón, y me decían:

“En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera”.

Hay que destacar que Liliana Arriaga exclamó en su momento: Y yo decía: '¿Cuál carrera?'. Yo iba empezando. No tomé la dimensión de lo que había pasado. Estaba tan nerviosa que se me borró la mente. Creo que fue el error más grande que según cometí.

Hay que destacar que el personaje de La Chupitos es una mujer alcohólica que por muchos años ha hecho reír a su público, sin embargo, Liliana Arriaga ha tenido dificultades por el tipo de personaje que interpreta, así lo detalló:

Fui atacada, muy rechazada. La Chupitos tampoco quiere decir 'Tomen'. O sea, tomen con medida para que no terminemos así, porque la persona que tiene el problema de alcoholismo no nació así, por algo está así, por eso es una enfermedad.

Cabe destacar que la comediante, también explicó en Venga la alegría, cómo se inspiró para crear al personaje. Su musa fue un familiar: Amo a Carmelita Salinas, pero ni en ella, ni en la Guayaba ni la Tostada. En ese momento fue en honor a mi tío, entonces nada que ver.

