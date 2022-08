La Choco rompe en llanto al despedirse en Ventaneando por esta dura razón

Luego de pasar una temporada en México, Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento, además de sus dos hijos, Iker e Iñaki, han tenido que volver a Madrid, España, ciudad que se ha convertido en su segundo hogar desde hace unos años, para retomar sus actividades y continuar con su día a día.

Pero antes de partir, la presentadora y toda su familia hicieron una visita muy especial al foro de Ventaneando, programa en el que ‘La Choco’ estuvo colaborando durante el tiempo que estuvo en México y en el que siempre tendrá las puertas abiertas, para hablar de los proyectos en los que están trabajando y de lo que acontece al interior de su familia, mostrándose muy contentos de poder reencontrarse con todos los conductores del programa que encabeza Pati Chapoy.

De lo más emocionados, Jimena y Rafa hicieron acto de presencia muy bien acompañados de sus hijos, quienes se mostraron muy cómodos ante las cámaras y con la compañía de los otros presentadores del show, pues sin duda han formado una gran familia, a pesar de la distancia.

“Familia de Ventaneando, ¡gracias siempre por tanto cariño! Los queremos”, compartió Jimena en su perfil de Instagram.

Jimena "La Choco" se despide de Ventaneando

Durante su estancia en el programa, Jimena y Rafa también hablaron del proceso que ha seguido su pequeño Iñaki en España, pues recordemos que el pequeño fue diagnosticado con un Trastorno del Neurodesarrollo, por lo que decidieron dejar México y trasladarse a la Madre Patria para que su hijo recibiera la mejor atención posible, ayudándose de los mejores terapeutas y hasta de Wasabi, el perro de asistencia que le fue asignado al menor, lo que sin duda ha dado excelentes resultados.

“En año y medio que tenemos con Wasabi, el cambio en Iñaki ha sido total: ya no escapa, se puede caminar con él en la calle sin darle la mano, vamos a la peluquería y ni una lágrima, ni un grito, nada... No tiene crisis… Realmente Iñaki no tuvo problemas sensoriales, pero atención de crisis y demás, no ha tenido en el último año”, explicó Rafa, dejando en claro que las cosas en su familia marchan de la mejor manera, por lo que incluso han pensado en dejar que el perrito ayude a otro niñi que lo necesite más que su pequeño.

Pati Chapoy propuso a Jimena ser su sucesora

Pati Chapoy propuso a Jimena ser su sucesora

Para Jimena siempre ha sido muy importante volver a sus orígenes, por lo que cada que tiene la oportunidad siempre regresa al programa que le dio la fama y en el que pudo desarrollarse como periodista, logrando ganarse el respeto y el corazón del público fiel de Ventaneando, y por supuesto, el de su jefa, Pati Chapoy, quien incluso llegó a considerarla como su sucesora.

“Si algún día yo decido dejar Ventaneando o me dan las gracias en Ventaneando no quiere decir que vaya yo a quedarme de manos cruzadas y vaya yo a tejer y pintar mi casa, no, yo quiero seguir haciendo cosas”, dijo Pati durante una charla que sostuvo con El Escorpión Dorado en noviembre del año pasado. Como confesó que sí ha pasado por su cabeza decirle adiós a su programa, el influencer le preguntó: “¿A quién le vas a dejar Ventaneando?”.

Para sorpresa de todos, Pati, quien hace unos meses le confesó a Mara Patricia Castañeda que Pedrito sería el sucesor perfecto, reveló que antes de pensar en él ya había hablado con la candidata que cumplió con todos los requisitos:

“Mira yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podía quedar, es más, hablé con esta persona, me senté con ella le dije: ‘¿Estás dispuesta?, ¿te interesa?’, ‘sí, sí me interesa mucho’, me dijo”, contó Chapoy.

De inmediato, El Escorpión le preguntó de quién se trataba, a lo que Pati dijo:

“No, no, ¿sabes quién fue? ¡La Choco!”.

